به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح شنبه در گفت و گو با رسانهها از درخشش دانشآموزان خراسان جنوبی در المپیاد علوم و فناوری نانو خبر داد و افزود: دانشآموزان استان ما در این دوره از رقابتها ۱۰ مدال کسب کردند که سجاد ضیغم، الینا عربپور، مطهره کامرانینژاد، امیرمحمد تقیزاده و علی ولیان مدال نقره و عارفه اکرمی، مهدی بطالبلو، هانیتا ریاسی، الهام کهرمی و محمد لشکری مدال برنز را به دست آوردند.
وی با بیان اینکه شمار مدالهای المپیادهای دانشآموزی استان در سال جاری به ۲۰ مدال رسیده است، افزود: پس از درخشش دانشآموزان خراسان جنوبی در المپیاد علوم زمین با ۹ مدال رنگارنگ و همچنین کسب یک مدال در المپیاد اقتصاد و حکمرانی، این بار نیز فرزندان شایسته استان در المپیاد علوم و فناوری نانو افتخاری دیگر آفریدند.
مرتضوی اظهار کرد: این موفقیت درخشان حاصل تلاش بیوقفه دانشآموزان نخبه، پشتیبانی خانوادههای گرانقدر آنان، برنامهریزی دقیق مدیران و هدایت دلسوزانه دبیران و مربیان سختکوش، بهویژه در شهرستانهای بیرجند و قاین است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: این پیروزی ارزشمند را به دانشآموزان نخبه، والدین دلسوز آنان، مدیران و معلمان فرهیخته و تمامی فرهنگیان سختکوش خراسان جنوبی تبریک عرض میکنم.
