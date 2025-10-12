اجرای ۱۰۵ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در حاشیه آیین بهره برداری همزمان پروژههای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور که با حضور وبیناری رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از اقدامات ماندگار دولت چهاردهم است.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بلافاصله پس از ابلاغ این دستور، ستاد توسعه عدالت آموزشی تشکیل شد، افزود: تا امروز حدود ۱۰۵ پروژه با بیش از ۴۵۰ کلاس درس در ۱۲ شهرستان استان در چارچوب این طرح تعریف و اجرایی شده است.
هاشمی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ پروژه آموزشی تکمیل شده و تا پایان مهرماه امسال تحویل آموزش و پرورش خواهد شد تا دانشآموزان بتوانند از فضای آموزشی مناسبتری بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: پروژههای اجراشده شامل فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و نمازخانهها هستند و بخشی از این پروژهها جایگزین کلاسهای کانکسی و فضاهای خشت و گلی شده و برخی هم پروژههای نیمهتمام میباشند که به بهرهبرداری رسیدهاند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در این طرح، برای هر یک از ۱۰۵ پروژه، مدیر پروژه از بین مسئولان محلی تعیین شده و بازدیدهای میدانی بهصورت روزانه انجام میشود، گفت: این الگوی مدیریتی باعث شده سرعت پیشرفت کار در استان قابل توجه باشد.
هاشمی با بیان اینکه با اجرای این پروژهها، سرانه فضای آموزشی در استان افزایش یافته و عدالت در دسترسی به آموزش گسترش پیدا کرده است، افزود: پروژههای نیمهتمام آموزش و پرورش و خوابگاه دانشگاه فرهنگیان طرحهای اولویتدار هستند.
هاشمی ادامه داد: برخی از این پروژهها از جمله ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان بیش از ۱۵ سال بلاتکلیف مانده بود که با پیگیریهای دولت چهاردهم و حمایتهای وزیر آموزش و پرورش، احیای آنها در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما