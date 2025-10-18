به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی مجری هوشمندسازی صنعت برق کشور با اشاره به وضعیت شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: شاخص شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است؛ در حالی‌که این شاخص در سطح بین‌المللی روندی کاهشی دارد.

وی افزود: پایین بودن بهای حامل‌های انرژی و استفاده از فناوری‌های قدیمی در بخش‌های مختلف، از دلایل اصلی افزایش شدت مصرف انرژی در کشور به شمار می‌رود.

صرفه‌جویی معادل ۱۰ هزار مگاوات با اجرای مبحث ۱۹

مجری طرح هوشمندسازی صنعت برق کشور با تأکید بر ظرفیت بالای بخش خانگی در صرفه‌جویی انرژی گفت: در صورت اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، می‌توان تا ۲۰ درصد مصرف برق در بخش خانگی و تجاری را کاهش داد؛ معادل حدود ۱۰ هزار مگاوات که ارزش سرمایه‌گذاری آن در بخش تولید برق بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: تحقق این میزان صرفه‌جویی می‌تواند منابع عظیمی را برای توسعه زیرساخت‌های کشور و بهبود تاب‌آوری شبکه آزاد کند.

شدت مصرف انرژی در صنایع تا پنج برابر بیش از استاندارد

ذبیحی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در صنایع بزرگ اظهار داشت: در برخی واحدهای صنعتی کشور، شدت مصرف انرژی تا پنج برابر استاندارد ملی تعریف‌شده است.

وی افزود: نوسازی صنایع و اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف که از سال ۱۳۸۹ تصویب شده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا کند. در این قانون، صنایع موظف شده‌اند در بازه پنج‌ساله موتورهای الکتریکی خود را با نمونه‌های پربازده جایگزین کنند، اما تحقق کامل این هدف نیازمند حمایت مالی و انگیزه اقتصادی مناسب است.

کاهش تلفات شبکه و جایگاه مطلوب ایران

مجری طرح هوشمندسازی صنعت برق کشور در ادامه گفت: تلفات شبکه توزیع برق ایران حدود ۹.۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، عددی مطلوب و قابل قبول به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در بخش انتقال و فوق‌توزیع نیز تلفات در سطح استاندارد جهانی قرار دارد و بخش عمده تلفات غیرفنی ناشی از مصرف خارج از کنترل و شرایط اجتماعی است که با گسترش نظارت و هوشمندسازی شبکه در حال کاهش است.

توان داخلی برای تولید تجهیزات پربازده

ذبیحی با اشاره به توان فنی کشور در زمینه تولید تجهیزات پربازده گفت: در حوزه تجهیزات خانگی، هیچ محدودیت فناورانه یا تحریمی وجود ندارد؛ چالش اصلی، اقتصاد برق و پایین بودن نرخ انرژی است که انگیزه خرید تجهیزات پربازده را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در بخش صنعتی نیز بازنگری در خطوط تولید و استفاده از فناوری‌های نو می‌تواند بهره‌وری انرژی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، اما تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و مشوق‌های اقتصادی است.

برنامه‌ریزی برای زمستان و تابستان ۱۴۰۵

معاون هماهنگی توزیع توانیر از آغاز برنامه‌ریزی برای عبور از اوج مصرف زمستان و تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از طرح هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنترل‌های هوشمند، تلاش می‌کنیم پایداری شبکه را بدون ایجاد فشار بر مردم و صنایع حفظ کنیم و مسیر بهره‌وری انرژی را با جدیت ادامه دهیم.