به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رساءایزدی معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت: شهروندان تهرانی با شارژ حساب شهروندی به میزان کافی و رزرو مجوز روزانه، یا تهیه بستههای اعتباری یکماهه، سهماهه و ششماهه در سامانه شهرزاد و همچنین داشتن معاینه فنی معتبر (عادی یا برتر) میتوانند در محدوده کنترل طرح ترافیک یا آلودگی هوا تردد کنند.
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه شهروندان با رزرو کردن طرح باعث جلوگیری از ورود غیرقانونی و بیضابطه خودروها به مرکز شهر میشوند، تصریح کرد: این امر به شهرداری تهران کمک میکند تا با داشتن اطلاعات دقیقتر از ورود و خروج خودروها، برنامهریزی بهتری برای نظمدهی به خیابانهای مرکزی شهر و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگیهای ناشی از ازدحام خودروها داشته باشد.
رساءایزدی با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه حمل و نقل عمومی در مناطق مرکزی شهر سر زمان مقرر در حال فعالیت است، افزود: توصیه ما این است که مردم عزیز تهران برای رفت و آمد در این مناطق از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، اما چنانچه شهروندان تحت هر شرایطی مجبور شدند بدون رزرو وارد طرح ترافیک شوند، این امکان وجود دارد که در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، تا پایان آن روز عملیات رزرو را انجام دهند؛ اما ورود بدون رزرو، حتی برای چند دقیقه، مشمول جریمه کامل خواهد شد.
به گفته وی، ترددها به صورت دقیق و کامل در سامانه شهرزاد ثبت میشود و شهروندان برای مشاهده لیست ترددها (ساعت تردد، مبلغ عوارض و…) میتوانند به حساب کاربری، بخش خدمات حمل و نقل و بخش خودروی شخصی مراجعه و اطلاعات تردد را مشاهده کنند.
یادآور میشود؛ طرح ترافیک به منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا در هسته مرکزی پایتخت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ در محدوده مختصات جغرافیایی شمالی، خیابان فاطمی و مطهری، جنوبی، خیابان شوش، شرقی، خیابان ترکمنستان، شریعتی، خواجه نصیر طوسی، خیابان سپاه، مازندران و هفده شهریور و در قسمت مرز غربی، خیابان کارگر اجرا میشود. در روزهای پنجشنبه تنها محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ کنترل میشود و روزهای تعطیل، طرح ترافیک هم تعلیق میشود.
