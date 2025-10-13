چگونه در تهران با کمترین هزینه وارد طرح ترافیک شویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش هزینه جریمه ورود بدون رزرو به محدوده طرح ترافیک در سال جاری، سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران بهمنظور اطلاعرسانی دقیقتر و آگاهیبخشی به شهروندان، کمپین ویژهای را با محوریت «رزرو طرح ترافیک برای همه شهروندان تهرانی» برگزار کرده است. این کمپین با هدف کاهش تخلفات ترافیکی، تسهیل در مدیریت تردد شهری و جلوگیری از بروز جرایم سنگین برای رانندگان اجرا میشود.
با افزایش هزینه جریمه ورود بدون رزرو به محدوده طرح ترافیک در سال جاری، کمپینی اطلاعرسانی برای ترغیب شهروندان تهرانی به رزرو پیش از تردد در مرکز شهر راهاندازی شده است. طرح ترافیک تهران در دو محدوده «طرح ترافیک» و «کنترل آلودگی هوا» اجرا میشود و ورود به این محدودهها مستلزم رزرو قبلی است.
برای رزرو باید حساب شهروندی در سامانه «شهرزاد» شارژ شود و امکان مشاهده لیست ترددها، میزان عوارض و خرید بستههای تردد از طریق اپلیکیشن شهرزاد فراهم شده است. رزرو پیش از ورود از تحمیل جریمههای سنگین جلوگیری میکند و با رصد دقیقتر ترددها، امکان برنامهریزی بهتر و تسریع در توسعه حملونقل عمومی فراهم میآید.
عوارض دریافتشده نیز برای توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی هزینه میشود که میتواند در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد.
