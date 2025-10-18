به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن ایران صبح شنبه در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان گفت: سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن می‌تواند الگوی موفقی از توسعه پایدار در منطقه باشد.

وی با اشاره به اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان دو کشور اظهار داشت: افغانستان امروز مسیر تازه‌ای برای آینده خود گشوده و جمهوری اسلامی ایران از این روند حمایت می‌کند و از تمامی بخش‌ها و مسئولان افغانستان به‌خاطر نگاه مثبت و همکاری صمیمانه آنان قدردانی می‌کنیم.

بهرامن افزود: باید با نگاه مشترک به آینده و برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود در هر دو کشور را به‌درستی معرفی و در جهت منافع مشترک به کار گرفت.

وی ادامه داد: استان خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از مناطق دارای ظرفیت‌های ویژه، می‌تواند محور توسعه و همکاری اقتصادی ایران و افغانستان قرار گیرد.

وی با تأکید بر تبدیل ظرفیت‌های طبیعی به ثروت اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان می‌تواند به الگویی موفق در منطقه بدل شود، به شرط آنکه از ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی دو کشور به‌درستی بهره گرفته شود.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ضرورت همکاری علمی و فناورانه میان تهران و کابل افزود: افغانستان دارای عناصر نادر معدنی است که با انتقال فناوری‌های فرآوری از سوی ایران، می‌تواند به محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا دست یابد.

بهرامن ادامه داد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران آماده‌اند در کنار دولت و مردم افغانستان برای توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه صنعتی این کشور همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم بازنگری در مسیرهای ارتباطی و تراز تجاری دو کشور تأکید کرد و گفت: برای ارتقای روابط اقتصادی، باید مسیرهای حمل‌ونقلی و تجاری میان ایران و افغانستان تقویت شود تا تجارت دوطرفه و متوازن شکل گیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: امروز دوران جنگ‌های نظامی سپری شده و جهان درگیر انقلابی اقتصادی و مدنی است. ایران و افغانستان با همکاری متقابل می‌توانند با تکیه بر منابع غنی طبیعی، مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.