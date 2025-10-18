به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پردل اظهار کرد: از مجموع ۱۷۸ معدن فعال در استان قزوین، سالانه حدود ۱۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود که از این میزان، تنها ۱۵ درصد از محمولهها دارای بارنامه هستند و بخش قابل توجهی از حملونقل مواد معدنی همچنان بدون صدور بارنامه صورت میگیرد.
وی با اشاره به اثرات منفی این وضعیت افزود: تردد کامیونهای حامل بار معدنی بدون بارنامه، بهویژه در مسیرهای روستایی و بینشهری، سبب تخریب زودهنگام سطح جادهها میشود و این مسئله یکی از دغدغههای اصلی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین خاطرنشان کرد: کنترل و ساماندهی ناوگان حملونقل مواد معدنی، با هدف جلوگیری از فرسایش زودرس راهها و کاهش آسیبهای زیرساختی، از اولویتهای مهم راهداری استان به شمار میرود.
نظر شما