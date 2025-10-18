به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه صبح شنبه در آیین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با اشاره به اینکه ورزش دانشآموزی پایه ورزش قهرمانی کشور است، اظهار کرد: در ۲ دورهای که به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بودم در این راستا تلاشهایی صورت گرفته است.
رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه در این مدت سهم ورزش دانشآموزی به ۴۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت، ادامه داد: بر این اساس، سهم درآمدهای ورزش دانشآموزی پایدار شده است.
راستینه با تصریح اینکه امسال از محل ۲۷ صدم بودجه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ورزش دانشآموزی اختصاص یافت، گفت: خروجی این مبلغ، برگزاری المپیادهای ورزشی درونمدرسهای در سراسر کشور شده است.
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کار دیگر مجلس این بود که در نظام جامع باشگاهداری، اولویت واسپاری سالنهای ورزشی به ورزش دانشآموزی اختصاص یافته است تا فرزندان این مرز و بوم برای ورزش مشکلی نداشته باشند.
راستینه ادامه داد: این قانون نهایی شده و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد و ایران اسلامی برای حمایت از ورزش دانشآموزی بسیج خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: آینده این سرزمین متعلق به دانشآموزان است که با تن سالم و با انرژی، آینده این مملکت را خواهند ساخت.
