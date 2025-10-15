به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانی، مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به منظور اعزام جوانان ورزشکار استان به بازی‌های آسیایی بحرین، ۵۰ میلیون تومان به هر ورزشکار اختصاص یافته است.

این اقدام پس از انتقاد مربیان و مسئولان ورزش استان درباره نبود حمایت کافی از ورزشکاران و هزینه‌های سنگین تجهیزات ورزشی انجام شد.

جهانگیر حق‌گو دهکردی، مربی تیم دو و میدانی جوانان در نشست خبری امروز معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش با گلایه از کمبود بودجه و تجهیزات، گفته بود: با دست خالی و با چنگ و دندان این ورزشکاران را در عرصه قهرمانی حفظ کردیم و اداره ورزش و جوانان حمایت کافی را ارائه نمی‌دهد.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، آئین بدرقه اعضا و مربی تیم ملی دوومیدانی نیز پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری و ورزشکاران و مربیان این رشته برگزار شد.

تیم دوومیدانی ایران، ۲۹ مهرماه به بحرین میزبان برگزاری این دوره از بازی‌های جوانان زیر ۱۷ سال آسیا اعزام خواهد شد.

در رشته دوومیدانی، جهانگیر حقگوی دهکردی، از مربیان برجسته استان به عنوان مربی تیم ملی دو و میدانی، علیرضا صمیمی در ماده پرتاب دیسک و محمد علیدوستی در ماده ۲۰۰۰ متر با مانع در ترکیب تیم ملی دوومیدانی در این مسابقات حضور دارند.