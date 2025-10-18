بازی «وعده صادق ۳» در بازار نشر عرضه شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکن در این بازی استراتژیک - عملیاتی، در نقش فرمانده میدان نبرد حاضر شده و باید اهداف استراتژیک دشمن را در نقشهای پویا و مبتنی بر واقعیت شناسایی و منهدم کند.
این تجربه بازی بر اساس رویداد تاریخی حماسه ۱۲ روزه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی طراحی شده که به شکست این رژیم متجاوز منجر شد. در هر مرحله، بازیکن با نشانهگیری دقیق اهدافی از جمله تجهیزات نظامی، ساختمانهای جاسوسی، مراکز جنگ بیولوژیک و الکترونیک، امتیاز و سکه کسب می کند.
این سکهها برای ارتقای زرادخانه تسلیحات پیشرفته از جمله موشکهای عماد، قدر، خیبر، فتاح، سجیل و پهپاد شاهد صرف میشود. در مقابل دشمن با بهرهگیری از سیستمهای دفاعی پیچیده مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و پدافند پیکان، سعی در خنثیسازی حملات بازیکن دارد.
موفقیت در این نبرد مستلزم تدبیر، ارتقای هوشمندانه تسلیحات و هدفگیری دقیق برای تحقق پیروزی نهایی است. همچنین در این بازی، موجهای بیستویک گانه عملیات بهصورت یک مرحله پیادهسازی شدهاند که تاکنون ۸ مرحله آن تکمیل شده است.
بازی «وعده صادق ۳» در مقایسه با نسخههای قبلی تفاوتهای چشمگیری دارد. در حالی که نسخه ویندوز قبلاً عرضه شده بود و داستان آن مسیری از غزه، لبنان، عراق، یمن و ایران را پوشش میداد و از عملیات طوفان تا وعده صادق ۲ روایت میکرد، تمرکز اصلی نسخه سوم بر نبرد ۱۲ روزه است. این نسخه بیشتر به جزئیات حملات رژیم به خاک جمهوری اسلامی ایران و دفاع متقابل پرداخته است.
حجم این بازی ۳۲۶ مگابایت است و علاقهمندان برای دریافت بازی میتوانند به فروشگاههای نرمافزاری تلفن همراه مراجعه کنند.
نظر شما