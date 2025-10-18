به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم برزمینی گفت: صابر کاظمی پس از تمرین در قطر، هنگام استفاده از استخر هتل دچار حادثه برق‌گرفتگی شد. پزشکان ابتدا موفق شدند وی را به هوش بیاورند، اما برای کنترل بهتر علائم حیاتی مجبور به بیهوشی مجدد شدند و اکنون روند درمانی این ورزشکار با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: پدر این بازیکن ترکمن‌تبار اهل آق‌قلا نیز به قطر سفر کرده تا وضعیت فرزندش را پیگیری کند.

صابر کاظمی از بازیکنان شاخص والیبال ایران است که در لیگ قطر بازی می‌کند و این حادثه نگرانی زیادی را برای خانواده و هوادارانش به وجود آورده است.