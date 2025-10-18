به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز یک حادثه ناگهانی برای صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان والیبال کشورمان، خانواده وی از نامشخص بودن جزئیات این اتفاق خبر دادند. برادر این بازیکن در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از شرایط صابر نداریم و به همین دلیل به همراه پدر راهی قطر هستیم تا از وضعیت وی باخبر شویم. علت این حادثه هنوز مشخص نیست.

براساس اطلاعیه فدراسیون والیبال ایران، این حادثه روز گذشته و در زمان ریکاوری صابر کاظمی در استخر رخ داده است. وی در پی از دست دادن هوشیاری، با تلاش پزشکان احیا و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

پزشکان برای کنترل شرایط جسمانی این بازیکن، وی را در خواب مصنوعی قرار داده‌اند و روند درمان ادامه دارد. مسئولان فدراسیون اعلام کرده‌اند آخرین وضعیت جسمانی این ملی‌پوش به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.