نورعلی: در ورزش ایران می توان کارهای بزرگ انجام داد/ آماده کمک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد نورعلی مالک باشگاه لک دانه در گفتگو با روابط عمومی این باشگاه، گفت: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور و تلاش‌های بسیار زیادی که رئیس جمهور پرتلاش کشورمان انجام می‌دهند در نامه‌ای رسمی خطاب به ایشان آمادگی خود را برای کمک به حوزه ورزش و حتی حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و مشاوره‌ای اعلام کردم.

بازیکن سابق والیبال ایران که سابقه تیمداری در لیگ برتر را هم دارد تاکید کرد: به عنوان یک ورزشکار احساس می‌کنم امروز همه ما وظیفه داریم در این بخش حضور پررنگ داشته باشیم و نباید تمام وظایف را به گردن دولت بیاندازیم.

مالک باشگاه لک دانه لرستان در خصوص آخرین شرایط این باشگاه، گفت: در برخی لیگ‌های رشته‌های مختلف حضور داریم اما به دنبال این هستیم تا با انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه که در هفته جاری صورت می‌گیرد حضور منظم تری در مسابقات داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هرگاه لک دانه در لیگ‌های رشته‌های مختلف حضور داشته به جز کمک به ورزش به چیز دیگری فکر نکرده و به گواه بازیکنان ما بهترین شرایط را برای حضور موفق آنها فراهم کردیم.

نورعلی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت باشگاه لک دانه کوهدشت برای کمک به ورزش و پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی در ورزش همانطور که گفتم حضور پررنگ‌تری در لیگ‌های رشته‌های مختلف خواهد داشت.

این پیشکسوت ورزش تاکید کرد: امروز ورزش ایران با وجود تمام سختی‌هایی که برای حضور در میادین بین المللی وجود دارد توانسته بهترین نتایج را کسب کند و نشان دهد در محدودیت هم می‌توان دست به کارهای بزرگ زد.

کارشناس مدیریت ورزش گفت: فدراسیون کشتی با رهبری علیرضا دبیر ثابت کرد ورزش ایران در تمامی بخش‌ها می‌تواند روی سکو قرار بگیرد و دل مردم را شاد کند.