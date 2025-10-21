به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خرگزاری شهاب، وب سایت صهیونیستی کالکاست اذعان کرد که بندر ایلات رژیم صهیونیستی به دلیل تهدیدات انصارالله علیه کشتی‌ها در دریای سرخ، با بحران شدید اقتصادی و ناوبری مواجه است.

این وب‌سایت صهیونیستی تأیید کرد که این بندر در نتیجه ادامه محاصره دریایی، تقریباً در وضعیت فلج کامل قرار دارد.

بر اساس این گزارش مقامات بندر ایلات از ایالات متحده و مصر خواستند تا برای نجات وضعیت دریایی و تجاری کنونی این بندر مداخله کنند. مدیریت بندر از دولت مصر به عنوان مالک کانال سوئز درخواست کرد تا برای رفع محاصره بر صنعا فشار بیاورد.

از نوامبر ۲۰۲۳، تقریباً حرکت تمام کشتی‌ها به ایلات متوقف شده است که منجر به کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای این بندر شده است.