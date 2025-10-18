  1. استانها
مرکز پرتو فرآیند شمال‌غرب کشور در اردبیل به بهره‌برداری رسید 

اردبیل -با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استان اردبیل،مرکز پرتو فرآیند شمال‌غرب کشور در اردبیل به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی با تابش‌های یونیزان استان اردبیل صبح شنبه به‌منظور رفع نیازهای کشور، استان اردبیل و منطقه شمال‌غرب در ارتباط با دفع آفات و سم‌زدایی از محصولات کشاورزی، با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

مرکز پرتوفرآیند شمال‌غرب «اردبیل» در مدت زمان دو سال اجرا شده و به بهره‌برداری رسید که در فاز اول قابلیت پرتودهی ۱۵ هزار تن محصولات کشاورزی را دارا بوده و با تکمیل ظرفیت، به پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مختلف در کشور تبدیل خواهد شد.

