به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی با تابش‌های یونیزان استان اردبیل صبح شنبه به‌منظور رفع نیازهای کشور، استان اردبیل و منطقه شمال‌غرب در ارتباط با دفع آفات و سم‌زدایی از محصولات کشاورزی، با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

مرکز پرتوفرآیند شمال‌غرب «اردبیل» در مدت زمان دو سال اجرا شده و به بهره‌برداری رسید که در فاز اول قابلیت پرتودهی ۱۵ هزار تن محصولات کشاورزی را دارا بوده و با تکمیل ظرفیت، به پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مختلف در کشور تبدیل خواهد شد.