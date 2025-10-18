به گزارش خبرنگار مهر، احدی عالی عصر شنبه در نشست با معاون وزیر ورئیس سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل دارای بیش از ۷۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان، بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۰۰ هزار هکتار اراضی دیم و حدود ۴۰ هزار هکتار باغی را شامل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان فعال هستند که این امر نشان‌دهنده نقش محوری کشاورزی در اقتصاد و اشتغال اردبیل است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، عدم امکان جذب نیرو در بخش‌های مختلف تعاون روستایی موجب بروز مشکلاتی در روند خدمات‌رسانی به بهره‌برداران شده است و انتظار می‌رود با همکاری وزارت تعاون روستایی، راهکار مناسبی برای رفع این محدودیت‌ها اندیشیده شود.

احدی عالی با اشاره به وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی استان خاطرنشان کرد: سطح مکانیزاسیون و ماشین‌آلات حمل‌ونقل کشاورزی در اردبیل پایین است و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

وی در ادامه از اجرای طرح واگذاری بیش از ۳۶ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین به مردم خبر داد و افزود: این کار سنگین و حساس نیازمند دقت و مدیریت بالا است، چرا که هرگونه اشتباه در اجرای آن می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان گفت: امیدواریم با همکاری و حمایت وزارت تعاون روستایی، شاهد گشایش در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی و تحقق اهداف کلان اقتصادی استان باشیم.