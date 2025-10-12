به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی در مراسم بدرقه کاروان ایران برای مسابقات بحرین و ریاض اظهار داشت: خدا را شکر امروز مراسم بدرقه برگزار شد و امیدواریم در مسابقات پیشرو، کاروان کشورمان موفق باشد و اتفاقات خوبی برای ورزش ایران رقم بخورد.
حدادی با اشاره به اهمیت الگوبرداری از سایر رشتههای موفق گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که الگوهای بسیار خوبی داریم؛ رشتههایی مانند کشتی، تکواندو و وزنهبرداری مسیر مشخصی را طی کرده و به مدال المپیک رسیدهاند. بنابراین دیگر نیازی به الگوبرداری از کشورهای خارجی نداریم. در دوومیدانی نیز با الگوگیری از این رشتهها، تلاش میکنیم نظم و دیسیپلین را رعایت کنیم.
وی افزود: در سال گذشته مهمترین برنامه ما ایجاد کمپ تخصصی دوومیدانی بود که با حمایت جناب آقای دنیا مالی، کمیته ملی المپیک و سایر دوستان فراهم شد. امروز بچههای تیم ملی در کمپ اختصاصی هفت هکتاری تمرین میکنند و این مجموعه بهطور ویژه برای آنها طراحی شده است.
حدادی درباره وضعیت ملیپوشان در کره جنوبی گفت: در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی در کره، باید بگویم که طبق اصول، وقتی اتفاق بدی میافتد، زود قضاوت نمیکنیم و باید اجازه دهیم روند بررسی طی شود. با این حال جا دارد از همه مردم بابت اتفاق تلخی که رخ داد عذرخواهی کنیم. بنده شخصاً با آقای دنیا مالی و نمایندگان مجلس در این زمینه صحبت کردهام و مسئولیت خود را میپذیرم. اتفاقی که افتاد خارج از اختیار من، سرمربی یا سرپرستان بود، اما پیگیریها ادامه دارد و انشاءالله ملیپوشان به کشور بازمیگردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرآیند دادگاه در حال انجام است و تاکنون هیچ اتهامی ثابت نشده است. روند رسیدگی در کره جنوبی ادامه دارد و وکلای ما و سفارت ایران در تماس هستند تا حقوق ورزشکاران حفظ شود. هدف اصلی ما این است که ملیپوشان به سلامت به کشور بازگردند و در صورت نیاز، هر گونه جریمه داخلی مطابق قوانین کشور انجام شود.
حدادی افزود: این اتفاق برای تیم ملی بسیار ناراحتکننده بود، اما روند قانونی در حال پیگیری است و با همکاری وکلای مجرب و سفارت، امیدواریم به نتایج عادلانه برسیم.
وی اظهار داشت: ملیپوشان ما با انگیزه بالا در کمپهای اختصاصی تمرین میکنند و با نظم و دیسیپلین، برای حضور موفق در مسابقات بحرین و ریاض آماده هستند. این کمپها و تمرینات تخصصی، زمینهای فراهم کرده تا دوومیدانی ایران در مسابقات پیشرو با آمادگی کامل حضور یابد.
