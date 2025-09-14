به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طیبی نماینده دوومیدانی ایران که به بیستمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان (۲۰۲۵ توکیو) اعزام شده بود در گروه A دور مقدماتی پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۸۵ متر متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند. در این رقابت ۳۶ شرکت کننده منتخب از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ ورزشکار با بهترین رکوردهای دور مقدماتی راهی فینال شدند.

طیبی در خصوص ارزیابی خود از عملکردش در این دوره از مسابقات اظهار کرد: اولین حضور خودم را در سطح مسابقات قهرمانی جهان تجربه کردم. البته تجربه بسیار خوبی بود و رقابت با پرتابگران برتر جهان بی شک به تجربیاتم اضافه خواهد کرد.

وی افزود: جو بسیار خوبی در مسابقات حاکم بود و از پرتاب اول که مسابقه شروع شد حس و حال خوبی داشتم. روز قبل از مسابقه البته در پرتاب‌های تمرینی، پرتاب‌های بالای ۲۰ متر را ثبت کردم اما در این رقابت ها در ۳ پرتاب مرحله مقدماتی بیشترین رکوردم ۱۹.۸۵ متر بود که به فینال نرسیدم.

قهرمان پرتاب وزنه آسیا ادامه داد: حس جنگندگی در رقابت با بزرگان جهان خیلی خوب بود. اگر رکورد شخصی خودم را ثبت می‌کردم قطعاً فینالیست می‌شدم. با تمام توان در این مسابقه شرکت کردم اما هدف اصلی من برای کسب مدال بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض و بازی‌های آسیایی ناگویا است. روند تمریناتم به شکلی برنامه‌ریزی شده که در ریاض به اوج آمادگی برسم.

طیبی درباره اعزام‌های برون‌مرزی نیز گفت: قرار بود برای آماده‌سازی بهتر و افزایش امتیاز در چند مسابقه خارجی شرکت کنیم اما تنها اعزامی که قبل از مسابقات قهرمانی جهان داشتیم به قزاقستان بود. البته آن مسابقه بیشتر به‌منظور کسب امتیاز و تثبیت سهمیه جهانی بود نه برای آماده‌سازی جدی؛ رکوردهای فعلی ما در سطح جهانی به حدی نیست که مدال بیاوریم؛ بنابراین بیشتر هدف کسب تجربه و حضور در رویدادهای بین‌المللی است که برای من هم در جهت کسب سهمیه حضور در همین یک رویداد کافی بود که در نهایت هم منجر به کسب سهمیه شد.

این ملی‌پوش دوومیدانی درباره استفاده از مربیان خارجی یادآور شد: مربی که اخیراً به ایران آمده برای پرتاب چکش است و در رشته ما حضور ندارد. سیاست فدراسیون و احسان حدادی این است که تا جایی که امکان دارد از ظرفیت مربیان داخلی استفاده شود. وقتی توانسته‌ایم با مربیان ایرانی رکوردهایی نزدیک به ۲۱ متر ثبت کنیم این نشان می‌دهد که قابلیت‌های داخلی کم نیست. البته اگر در آینده تصمیم بر حضور مربیان خارجی باشد ما هم تابع سیاست‌های فدراسیون هستیم.

وی در ادامه به شرایط لیگ دوومیدانی اشاره کرد و گفت: لیگ امسال با مشکلاتی همراه بود و تعدادی از ملی‌پوشان در آن غایب بودند. باید در نظر داشت که بخش زیادی از زندگی و معیشت ورزشکاران به درآمد همین لیگ وابسته است و وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید آسیب بزرگی به آن‌ها وارد می‌شود. متأسفانه به جای آنکه از باشگاه‌ها پرسیده شود چرا تیم‌داری نکرده‌اند معمولاً از ورزشکاران سوال می‌کنند که چرا در لیگ حضور نداشتند. این در حالی است که تصمیم اصلی با باشگاه‌ها است و نتیجه این اتفاق فشار مضاعفی است که بر دوش ورزشکاران می‌افتد؛ ورزشکارانی که تنها منبع درآمدشان همین لیگ است.

طیبی در پایان افزود: اردوی بعدی تیم ملی قرار است به‌زودی برگزار شود و ورزشکارانی که شانس کسب مدال در بازی‌های کشورهای اسلامی دارند به این اردو دعوت می‌شوند. تمرینات در مجموعه آفتاب انقلاب پیگیری خواهد شد و امیدوارم با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم و بهترین نتیجه را برای ایران به دست آوریم.