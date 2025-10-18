رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم سوخت کافی در برخی از جایگاه‌ها گفت: میزان ارسال گازوئیل به جایگاههای سوخت در مقاطع زمانی متفاوت است، هرچند که در توزیع روزانه در کل تغییرچندانی ایجاد نمیشود ولی در بررسی جزئی تر، در استان و شهرستان امکان کاهش وجود دارد و جایگاههای سوخت برابر با میزان دریافتی، توزیع میکنند و ارسال گازوئیل به هر جایگاه مانند بنزین نامحدود و بر اساس درخواست جایگاه نیست

وی ادامه داد: احتمال دارد در یک استان یا جایگاهی گازوئیل در تمام ساعات شبانه روز توسط جایگاه توزیع شود چرا که میزان مراجعات زیاد نیست و صفی وجود ندارد و برعکس به دلیل درخواست سوختگیری گازوئیل در برخی جایگاه‌های موجود در مکان‌های پرتردد و صف‌های طولانی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید.

سخنگوی صنف جایگاه داران ادامه داد: جایگاه‌های سوخت به عنوان بخش مهمی از زنجیره توزیع و در جهت پاسخگویی به مراجعان و درآمد زایی پیوسته آمادگی توزیع گازوئیل را به صورت نامحدود دارند ولی در این حوزه زیانده هستند چرا که در مقایسه با توزیع بنزین هزینه‌های بیشتر و حق العمل کمتر دریافت می‌کنند، برخی مصوبات ستاد قاچاق کالا و سایر دستگاه‌ها هم موجب می‌شود ارسال گازوئیل به جایگاه‌ها بر اساس سهمیه استان و شهرستان تعریف شود و در برخی جایگاه‌ها، مراجعه کنندگان نتوانند شبانه روزی این فراورده را دریافت کنند که قطعاً مقصر این شرایط جایگاه‌ها نیستند ولی چون مردم کارکنان جایگاه‌ها را می‌بینند و دسترسی به مسئولان ندارند از ایشان انتظار پاسخگویی دارند.

نواز ادامه داد: عامل اصلی این مشکلات و نارضایتی‌ها و حتی ایجاد بازار سیاه، استفاده از روش‌های سلبی و عدم ساماندهی امور بر اساس پیمایش و عملکرد است که عدم اجرای سامانه سپهتن و سیپاد باعث شده این هدف محقق نشود و تبعیض در توزیع سهمیه‌ها، بارنامه‌های صوری، ایجاد دلالی کارت سوخت و.... را شاهد باشیم. به عنوان راهکار کوتاه مدت چندین بار پیشنهاد دادیم که رویه‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که میزان عرضه عدالت محور باشد چراکه برای مصرف کننده و توزیع کننده، کمبود کمتر از تبعیض ناراحت کننده است. در کل اصلاح وضعیت فعلی در حوزه سوخت بسیار مهم است و ادامه این شرایط به ضرر مردم، دولت و بخش خصوصی است. اینکه به دلیل ناچیز بودن قیمت گازوئیل و مبارزه با قاچاق، فقط در یک بخش اقدام صورت پذیرد و آن ایجاد محدودیت در تخصیص باشد و برای شناسایی مصرف کننده واقعی اقدام مثبتی از سایر دستگاه‌ها دیده نشود نارضایتی به وجود می‌آید.

وی همچنین با اشاره به برخی تخلفات احتمالی گفت: در اکثر جایگاه‌های سوخت کارکنان شریف بر اساس موازین و قوانین به وظایف خود عمل می‌کنند، ولی در صورتیکه رانندگان وسایل نقلیه سنگین در مراجعه به جایگاه‌ها، شاهد واسطه گری سهمیه کارت سوخت، تبعیض در انجام سوختگیری یا مطالبه وجه برای سوختگیری را مشاهده کردند، به جای انتشار در فضای مجازی که مشکلی را حل نمی‌کند، در ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ و در ساعات اداری با شماره ۰۲۱۷۷۵۲۲۶۷۸ تماس بگیرند و با ذکر جزئیات و ساعت و تاریخ مراجعه، مورد را گزارش کنند تا رسیدگی قاطع انجام شود. واسطه‌ها و فروشندگان سهمیه کارت سوخت تخلفی شخصاً به تعزیرات معرفی می‌شوند و جرایم سنگین خواهند داشت که این مورد در خصوص کارکنان جایگاه‌ها هم مصداق دارد والبته مسدودی کارت سوخت سواستفاده شده را هم در پی خواهد داشت. صنف جایگاه‌های سوخت پیگیر کاهش مشکلات و افزایش پاسخگویی به مراجعان است و رانندگان خودروهای دیزلی جزو مشتریان مهم و وفادار جایگاه‌ها هستند.