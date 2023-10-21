۱۷ بار سوخت گیری یک کامیون طی یک روز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاهری بیام داشت: متأسفانه طی ماههای اخیر، ارتکاب برخی تخلفات و همکاری تعدادی از متصدیان پمپ بنزینها و جایگاه داران با قاچاقچیان سوخت موجب شده بود که مردم و مصرف کنندگان عادی برای سوخت گیری خودروهای خود، ساعتها در صفهای طولانی و چند کیلومتری معطل شوند.
به گفته وی، باتوجه به لزوم چاره اندیشی برای حل این مشکل، در نتیجه پیگیریهای رییس کل دادگستری هرمزگان با همکاری استاندار، فرماندهی انتظامی استان، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی کارفرمایان حمل و نقل و سایر نهادهای مرتبط، طی روزهای اخیر اجرای طرح استقرار تیمهای کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاهها و پمپ بنزینهای استان آغاز شد و بر این اساس سوخت گیری در تمام جایگاهها تنها پس از تایید تیم کنترل و نظارت امکان پذیر است.
سرپرست تیمهای کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاههای هرمزگان تصریح کرد: با اجرای این طرح مهم که با پیشنهاد و پیگیری ربیس کل دادگستری هرمزگان انجام شد، عملاً سوخت گیری تنها پس از احراز هویت و احراز صلاحیت متقاضی از جمله داشتن گواهینامه، تایید فعالیت واقعی خودرو و تایید تعلق کارت سوخت به خودرو انجام میشود.
وی افزود: با اجرای این طرح، تراکنشهای قبلی کارت سوخت توسط کارشناس مربوطه بررسی میشود و موارد مشکوک و تخلفات، موجب توقیف کارت سوخت و وسیله نقلیه در سامانه و اعلام جرم علیه فرد متخلف خواهد شد.
به گفته طاهری، در این طرح، سوابق سوختگیری و هویت متقاضی و مشخصات وسیله نقلیه هم در سامانه ثبت میشود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس یادآورشد: در نتیجه اجرای این طرح، پرداخت هرنوع وجه اضافی تحت عنوان انعام و مواردی از این دست در ازای دریافت سوخت ممنوع است و در مقابل از هرگونه تبعیض در سوختگیری و نوبت دهی نیز جلوگیری میشود.
طاهری گفت: با توجه به گزارشهای واصله مبنی بر رضایتمندی مردم و مشاهده تصاویر دوربینهای نظارتی، این اقدام مثبت باعث شد تا دیگر شاهد صفهای چندین کیلومتری برای دریافت گازوئیل و بنزین نباشیم و هم اکنون مردم و مصرف کنندگان واقعی میتوانند به راحتی سوخت مورد نیاز خودروهای خود را از نزدیک ترین جایگاه تأمین کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه پایش تصویری جایگاههای سوخت با جدیت ادامه دارد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح و پس از بررسی سوابق سوختگیری و پایش تصاویر دوربینهای نظارتی، یک کامیون متخلف که در یک روز ۱۷ بار سوختگیری کرده بود در یکی از جایگاههای شهر بندرعباس، شناسایی و توقیف شد.
طاهری تاکید کرد: با اجرای طرح استقرار تیمهای کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاهها و پمپ بنزینهای استان هرمزگان، صاحب خودرو تنها با کارت سوخت خود میتواند سوخت گیری کند و در نتیجه، دست قاچاقچیان سوخت از این سرمایه ملی قطع خواهد شد.
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