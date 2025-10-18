به گزارش خبرنگار مهر، «در جستجوی روایت ایرانی» نام سلسله نشست‌هایی است که از سوی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود.

نشست چهارم با بررسی کتاب «بی اسمی» و با حضور نویسنده کتاب احمد شاکری و نیز نجمه شبیری پژوهشگر ادبیات و هیئت علمی دانشگاه برگزار می‌شود. همچنین محمد رودگر، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه و محمد قائم خانی نیز در این نشست حضور دارند.

این نشست روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن شماره دو مرکز آموزش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در خیابان سمیه برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم آزاد است.