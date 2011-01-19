به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر زیبا قلاوندی استاد دانشگاه ادبیات شیراز، محمد کشاورز نویسنده شیرازی و عظیم جباره دانشجوی دکترای ادبیات دانشگاه شیراز حضور می‌یابند و درباره این کتاب سخن خواهند گفت.

مجموعه داستان"اگر زنبق برای مرده باشد" توسط انتشارات رخشید در سال 89 چاپ شده وشامل 21 داستان در96 صفحه است.



مومنی علاوه نویسندگی، دبیری انجمن داستان‌نویسی حوزه هنری شیراز را به عهده دارد.

نشستهای"نقد کتاب فارس" با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد فارس‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس و حوزه‌هنری فارس برگزار می‌شود.

پیش از این نیز چهار نشست با نقد آثاری از طیبه‌گوهری،‌ میلاد عرفان‌پور و غلامحسین دهقان در نشست"نقد کتاب فارس" برگزار شده‌ است.

جلسه بررسی مجموعه داستان"اگر زنبق برای مرده باشد" از ساعت 16 در تالار حافظ واقع در چهار راه حافظیه شیراز برگزار می‌شود.

