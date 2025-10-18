  1. بین الملل
آنروا: کودکان غزه مدت‌هاست نتوانسته‌اند به مدرسه بروند

آژانس امدادرسانی و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: کودکان در غزه به مدت بسیار طولانی نتوانسته‌اند، به مدارس بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) امروز شنبه اعلام کرد که بیش از ۸ هزار معلم آماده کمک به کودکان برای بازگشت به آموزش و ازسرگیری فعالیت مدارس در نوار غزه هستند.

در بیانیه آنروا آمده است: آنروا بزرگترین سازمان بشردوستانه در غزه است و باید اجازه داده شود بدون مانع فعالیت کند.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه منجر به شهادت حدود ۶۸ هزار نفر شده است. حملات پی در پی این رژیم، زیرساخت‌ها و اکثر مدارس را ویران کرده و دانش آموزان حدود دو سال نتوانستند به مدرسه بروند.

