به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) امروز شنبه اعلام کرد که بیش از ۸ هزار معلم آماده کمک به کودکان برای بازگشت به آموزش و ازسرگیری فعالیت مدارس در نوار غزه هستند.

در بیانیه آنروا آمده است: آنروا بزرگترین سازمان بشردوستانه در غزه است و باید اجازه داده شود بدون مانع فعالیت کند.

آنروا بیان کرد: کودکان در غزه به مدت بسیار طولانی نتوانستند به مدارس بروند.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه منجر به شهادت حدود ۶۸ هزار نفر شده است. حملات پی در پی این رژیم، زیرساخت‌ها و اکثر مدارس را ویران کرده و دانش آموزان حدود دو سال نتوانستند به مدرسه بروند.