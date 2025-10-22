سخنگوی یونیسف: اوضاع در غزه بسیار وحشتناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ریکاردو پریس، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داد و تأکید کرد که اوضاع بسیار وحشتناک است و کودکان بیشترین آسیب را از کمبود کمک‌های بشردوستانه متحمل می‌شوند.

وی افزود: غزه با کمبود تقریباً کامل مواد امدادی حیاتی و نجات‌بخش روبرو است و شمار زیادی از کودکان به شدت نیازمند درمان کامل برای سوءتغذیه شدید هستند تا بتوانند زنده بمانند.

سخنگوی یونیسف بیان کرد: بسیاری از تجهیزات پزشکی، از جمله دستگاه‌های انکوباتور نوزادان و تجهیزات مراقبت‌های ویژه، اجازه ورود به غزه را ندارند، امری که بحران بهداشتی را تشدید کرده و جان نوزادان و بیماران را در معرض خطر قرار داده است.

یونیسف خواستار ورود کامل و بدون قید و شرط کمک‌های انسانی به نوار غزه شد و هشدار داد که تداوم محدودیت‌های فعلی می‌تواند باعث افزایش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر کودکان شود.