هشدار درباره ورود پشه آئدس به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استانداری خوزستان، نسبت به احتمال ورود پشه آئدس به استان هشدار داد و گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در برابر این گونه مهاجم اجرا نشود، وضعیت خوزستان بحرانی خواهد شد.

وی، تغییرات اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی را بسترساز گسترش این پشه دانست و افزود: پشه آئدس از خارج وارد کشور شده و می‌تواند به‌عنوان یک تهدید بیوتروریسم زیستی عمل کند؛ ناقلی خطرناک برای بیماری‌هایی که پیش‌تر تنها در مناطق خاص جغرافیایی دیده می‌شدند.

شریفی با تأکید بر اینکه هنوز موردی از این پشه در خوزستان مشاهده نشده، هشدار داد: در صورت ورود آئدس به استان، با توجه به زیرساخت‌های ضعیف و شرایط خاص منطقه، خوزستان ممکن است به تعطیلی کشانده شود.

وی با اشاره به شناسایی ۱۱ هزار نقطه پرخطر محل رشد این پشه در استان گفت: تنها ۳۷ درصد از این نقاط رفع خطر شده و ۶۳ درصد همچنان باقی مانده‌اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه این پشه علاقه زیادی به انسان دارد، افزود: هر پشه آئدس روزانه تا ۴۰۰ تخم می‌گذارد و هر تخم تا ۴۰۰ روز قابلیت زنده‌ماندن دارد؛ نیش زدن روزانه ده‌ها نفر و تولیدمثل انفجاری آن، زنگ خطر بزرگی برای استان است.

وی زیستگاه‌های اصلی تخم‌ریزی این پشه را اماکن دارای آب راکد عنوان کرد و گفت: لاستیک‌های فرسوده، کاسه زیرگلدانی، فنجان، گلدان، بشکه‌های آب و چاله‌های آسانسور در ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله کانون‌های تولیدمثل آئدس هستند.

شریفی با انتقاد از غیبت شهردار در نشست، خواستار اقدام فوری شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی شد و هشدار داد: براساس گزارش‌ها، پشه آئدس تا منطقه بندر دیلم پیشروی کرده و در آستانه ورود به خوزستان است.

وی، مقاومت این پشه به اغلب سموم رایج را یکی از چالش‌های جدی دانست و «تب دِنگی» را از مهم‌ترین بیماری‌های منتقله توسط آئدس معرفی کرد و گفت: درمان تب دنگی بسیار دشوار است و تهدید بیماری‌های منتقله از آئدس، کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

شریفی با مقایسه این تهدید با همه‌گیری کرونا اظهار داشت: در کرونا با ماسک می‌توانستیم از خود محافظت کنیم، اما در مورد آئدس، روزانه شاهد نیش زدن ده‌ها نفر خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به ابتلای کشورهای همسایه به این بیماری‌ها، تأکید کرد: اگر این تهدید را جدی نگیریم، تبعات سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری در انتظارمان خواهد بود.