پشه آئدس دوباره خبرساز شد!

به گزارش خبرنگار مهر، «تب دنگی» بیماری ویروسی است که بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده میشود. نوع خفیف آن با تب و علائم مشابه آنفلوانزا مشخص شده و نوع شدید بیماری میتواند خونریزی جدی، اُفت شدید فشارخون و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
سرایت «تب دنگی» از فردی به فرد دیگر نبوده و تنها راه انتقال نیش حشره است. در واقع این پشه شخص آلوده به ویروس دنگی را نیش زده و ویروس به بدن پشه منتقل میشود، سپس از طریق پشه به شخص دیگری بیماری سرایت میکند
پشه آئدس که در کشورهای همسایه ایران و بسیاری از مناطق گرمسیری جهان شایع است، میتواند ناقل بیماریهایی همچون تب دنگی باشد.
پشه آئدس به دلیل خطوط سیاه و سفید مشخصی که روی بدن و پاهای خود دارد، از سایر پشهها قابل تشخیص است و فعالیت این پشه معمولاً از طلوع تا غروب خورشید ادامه دارد و توانایی تخمگذاری در آبهای راکد را دارد. تخمهای این پشه در شرایط گرما و رطوبت مناسب، طی کمتر از ۷ روز به لارو و سپس به پشه بالغ تبدیل میشوند که این موضوع سرعت گسترش آن را افزایش میدهد.
با آنکه تا قبل از سال ۱۹۷۰، تنها ۹ کشور جهان اپیدمی شدید بیماری تب دنگی را تجربه کرده بودند، این بیماری در حال حاضر در ۱۴۱ کشور منطقه آفریقا، آمریکا و مدیترانه شرقی، آسیای جنوب شرقی و غرب اقیانوسیه شناسایی شده است. میزان بروز بیماری تب دنگی در سالها و دهههای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: پشه آئدس، ناقل بیماریهای نوظهور، وارد برخی مناطق ایران شده و کنترل آن بسیار دشوار است. این پشه به دلیل مقاومت بالا در برابر گرما، سرما و خشکی و تخمگذاری سریع، حتی پس از سمپاشی دوباره رشد میکند.
وی با عنوان این مطلب که تاکنون واکسن اختصاصی برای پیشگیری از این بیماریها موجود نیست و سمپاشی اثر محدودی دارد، از مردم خواست در محیطهای مرطوب و نزدیک آبهای ایستاده مراقبتهای بهداشتی را رعایت کنند و این پشه و بیماریهای ناشی از آن تهدیدی پنهان و جدی برای آینده محسوب میشوند.
در همین حال، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: گسترش بیماری تب دنگی با گزش پشه آئدس در هرمزگان به مرحله خطرناکی رسیده است.
وی با ا شاره به اینکه سیر بیماری تب دنگی در استان هرمزگان صعودی است، تاکید کرد: زنجیره خطر انتقال این بیماری را باید قبل از الگوی شکل گیری قطع کرد.
با توجه به شدت گرمای هوا در تابستانی که رو به پایان است و شروع بارشهای پاییزی، احتمال خطر انتقال این پشه، همچنان وجود دارد و میتواند به یک بیماری خبرساز تبدیل شود.
