پیش بینی برداشت بیش از ۴۸۰ تن محصول پسته در شهرستان حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب محمد مرادی اظهار کرد: برداشت پسته از سطح ۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان حاجی آباد در حال انجام است و باغداران حاجی‌آبادی فصل برداشت پسته را با موفقیت پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: از مجموع ۵۰۰ هکتار باغ پسته ۴۶۴ هکتار آن بارور است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۸۰ تن پسته از این باغات برداشت شود که میانگین عملکردی بیش از یک تن در هر هکتار را نشان می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد اظهار داشت: ارقام غالب پسته در شهرستان شامل اوحدی، کله‌قوچی، اکبری و جان‌آقایی است که به‌دلیل کیفیت بالا و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، از بازارپسندی مطلوبی برخوردارند.

وی ادامه داد: برداشت پسته در شهرستان از اواسط شهریورماه آغاز شده و در این فصل، برداشت پسته کال نیز همزمان انجام می‌شود. باغداران با رعایت اصول فنی و مراقبت‌های لازم، ضمن افزایش کیفیت محصول، به حفظ سلامت باغات و بهره‌وری بیشتر کمک می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی‌آباد، مناطق عمده کشت پسته در این شهرستان را ده‌نو، خوشن‌آباد، صالح‌آباد و باغات عنوان کرد و گفت: این مناطق نقش مهمی در تولید و اشتغال منطقه دارند.

محمدمرادی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد با ارائه آموزش‌های فنی، پشتیبانی‌های لازم و ترویج روش‌های نوین باغداری، تلاش می‌کند بهره‌وری و کیفیت محصول پسته در شهرستان افزایش یابد.

