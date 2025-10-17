حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز برداشت خرمای پیارم در شهرستان مهران، کارشناسان باغبانی از باغات بخش صالح‌آباد، وضعیت رشد، باردهی و شرایط تولید خرما، به‌ویژه رقم اقتصادی پیارم، را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی بیان کرد: بر اساس نتایج این بررسی، میانگین برداشت خرمای پیارم در باغات صالح‌آباد حدود ۶۰ کیلوگرم به ازای هر درخت برآورد شده است.

وی تصریح کرد: این میزان تولید، با توجه به کیفیت و بازارپسندی خرمای مهران، می‌تواند تا حدود ۱۸ میلیون تومان برای هر درخت درآمدزایی به همراه داشته باشد؛ رقمی که جایگاه اقتصادی این محصول را در استان ایلام بیش از پیش تقویت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در توضیح این بازدید گفت: شهرستان مهران از مناطق مستعد در زمینه تولید خرماست و توسعه کشت ارقام مقاوم مانند پیارم، شاهانی و کبکاب در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در کنار بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت تغذیه، هدف اصلی برنامه‌های جهاد کشاورزی ارتقا بهره‌وری، مقابله با خشکسالی و حفظ کیفیت محصولات صادراتی است.

به گفته عزیزان، شهرستان مهران دارای ۱۳۰ هکتار باغ خرما و در مجموع ۳۴۲ هکتار باغات میوه است که سالانه حدود ۶۲۰ تن محصول از آنها برداشت می‌شود.

وی تأکید کرد: با تجهیز باغات به سامانه‌های نوین و آموزش تخصصی باغداران، تولید خرمای استان به سطح مطلوب پایداری خواهد رسید.