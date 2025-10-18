آغاز برداشت محصول کنجد از مزارع شهرستان حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب محمدمرادی اظهار کرد: با رعایت الگوی کشت مناسب و مدیریت منابع آب، برداشت کنجد از سطح ۱۰۲۰ هکتار از مزارع شهرستان حاجی آباد آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود یک تن محصول برداشت شود. از این میزان، ۶۸۰ هکتار تحت سیستم آبیاری تحت فشار، کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد، در این خصوص افزود: با وجود خشکسالی اخیر، کشاورزان با رعایت الگوی کشت و تغذیه مناسب، توانستند سطح زیرکشت کنجد را نسبت به سال گذشته افزایش دهند. مناطق عمده کشت شامل شمیل، آشکارا طارم و طاشکوئیه است و ارقام غالب، محلی و داراب هستند که کیفیت بالا و بازارپسندی خوبی دارند.

مرادی همچنین تاکید کرد: رعایت الگوی کشت و تغذیه مناسب گیاه، ضمن افزایش کیفیت محصول، به حفظ خاک و منابع طبیعی نیز کمک می‌کند و موجب پایداری تولید در شرایط کم آبی شده است.