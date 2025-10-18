آغاز همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با انجمن ناشران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن ناشران استان همدان بعدازظهر شنبه با حضور عاطفه زارعی، مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و کارشناسان این مدیریت برگزار شد.

در این نشست که با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی نشر و ایجاد هم‌افزایی میان ناشران استان و نهادهای متولی برگزار گردید، موضوعات متعددی پیرامون همکاری‌های مشترک میان انجمن ناشران و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در این جلسه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده ناشران در جریان تولید و انتقال اندیشه، گفت: همکاری نزدیک میان ناشران استان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های فرهنگی و صیانت بیشتر از میراث مکتوب کشور شود.

وی از برگزاری کارگاه تخصصی چاپ و نشر با حضور دکتر عبدالحسین آذرنگ برای اعضای انجمن ناشران خبر داد و افزود: این کارگاه با هدف تقویت مهارت‌های حرفه‌ای ناشران و آشنایی آنان با ابعاد علمی و فرهنگی فرآیند نشر برگزار خواهد شد.

زارعی همچنین از آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک نظیر کارگاه مراحل صدور فیپا و آموزش قانون واسپاری کتاب خبر داد و تصریح کرد: نظارت بر رعایت حقوق مؤلفان، ارتقای کیفیت آثار منتشرشده و اجرای کامل قوانین نشر از محورهای اصلی همکاری‌های آینده خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از همکاری مؤثر ناشران استان در اجرای قانون واسپاری منابع، بر ضرورت حضور آنان در بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای آشنایی با فرایندهای نگهداری و ثبت منابع ملی تأکید کرد.

مدیر منطقه غرب کشور در پایان از ناشران استان خواست آثار شاخص و کتاب‌های برتر خود را به مدیریت منطقه معرفی کنند تا با معرفی مؤثر این آثار در سطح ملی، موجب جهت‌دهی مثبت به بازار نشر منطقه و کشور شوند.