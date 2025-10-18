به گزارش خبرگزاری مهر، امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان توسعه تجارت ایران ظهر روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سالن خلیجفارس معاونت گردشگری برگزار شد.
محسنی بندپی در ابتدای این مراسم، سازمان توسعه تجارت را از نهادهای مهم در پیشبرد اهداف گردشگری کشور دانست و بر اهمیت همکاری مشترک تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستینبار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه برخوردار شده است، این امر را گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری کشور عنوان کرد.
معاون گردشگری کشور با اشاره به انعقاد سند توسعه صادرات گردشگری با سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۸ و نقش این سازمان در اهدای مشوقهای گردشگری به فعالان بخش خصوصی، افزود: قطعاً برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای گردشگری ایران، نیازمند حمایتهای فنی، تخصصی و ارائه مشوقهای مؤثر هستیم.
وی با یادآوری ثبتجهانی سه روستای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی تصریح کرد: ایران از نظر تنوع جاذبههای طبیعی و فرهنگی در ردههای برتر جهان قرار دارد و با دارا بودن ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناختهشده جهانی، میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در منطقه تبدیل شود.
در ادامه، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز با ابراز خرسندی از این همکاری گفت: امسال روز ملی صادرات را بهجای یک روز، بهصورت هفته ملی صادرات برگزار کردیم تا اهمیت موضوع صادرات، از جمله صادرات خدمات گردشگری، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروز نیز بهعنوان روز صادرات گردشگری نامگذاری شده است.
وی گردشگری را یکی از بخشهای مهم و ارزآور کشور دانست و افزود: سازمان توسعه تجارت در راستای حمایت از صادرات خدمات گردشگری، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. اکنون حوزه گردشگری به رسمیت شناخته شده و فعالان این بخش با دریافت گواهی صادراتی میتوانند از مزایای قانونی صادرکنندگان بهرهمند شوند.
دهقاندهنوی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ وقفهای در پرداخت مشوقها بهوجود آمد، اما از سال ۱۴۰۳ روند تخصیص و احیای این مشوقها از سر گرفته شد. تاکنون ۳۱ پرونده در حوزه گردشگری عمومی و ۶ پرونده در حوزه گردشگری سلامت تشکیل شده و مشوقهای خود را دریافت کردهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و روشهای علمی بازاریابی بینالمللی در توسعه گردشگری افزود: همانگونه که در صادرات کالا از ابزارهایی مانند شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیومسازی و بازاریابی دیجیتال بهره میبریم، در گردشگری نیز باید از روشهای مدرن برای جذب گردشگران خارجی استفاده کنیم. بدون بهرهگیری از فناوریهای روز، دستیابی به اهداف کلان این حوزه ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به همکاریهای اخیر سازمان توسعه تجارت با وزارت میراثفرهنگی گفت: در جریان برگزاری اکسپو اردیبهشتماه امسال، توانستیم گروهی از فعالان مؤثر بینالمللی در حوزه گردشگری را به ایران دعوت کنیم که میتوانند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و هدایت گردشگران خارجی به ایران ایفا کنند.
دهقاندهنوی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار ثبات امنیتی کشور و تداوم همکاریهای مشترک میان دو دستگاه، تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در کنار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایستاده و با تمام توان از مسیر توسعه گردشگری حمایت خواهد کرد تا این روند با شتاب و پایداری بیشتری در کشور تداوم یابد.
نظر شما