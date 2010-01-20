سالانه 150 هزار جلد کتاب با کتابخانه های بزرگ دنیا مبادله می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر اشعری ظهر چهارشنبه در همایش نقش و جایگاه ناشران خراسان رضوی در کتابخانه ملی بر لزوم توجه بیشتر به نقش حوزه نشر در پیشرفت علمی کشور تاکید کرد و افزود: جامعه ای که تصمیم دارد با شتاب پیشرفت کند و فاصله خود را با علم و معرفت کم کند باید به حوزه نشر و کتاب بها دهد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور اظهار داشت: خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ها، مراجعه مردم به کتابخانه ها و استفاده از نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط مراکز پژوهشی کشور در مورد آثار مورد نیاز مردم را ملاک های خوبی برای مشخص کردن سمت و سوی فعالیت ناشران دانست.

اشعری بر لزوم معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن ایران و معارف اسلام به جهان تاکید کرد و افزود: ناشران و کتب ایرانی باید با حضور فعال در مجامع بین المللی و کتابخانه های بزرگ نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه همایش نقش جایگاه ناشران خراسان رضوی در کتابخانه ملی و توسعه همکاری های ناشران با بدنه دولت را نوعی مشارکت در راستای جایگاه علمی کشور در عرصه جهانی دانست و افزود: ایجاد نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در خراسان رضوی در تکمیل کتابخانه های موجود در استان گامی موثر در جهت توسعه این همکاری ها و پیشرفت حوزه نشر است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور خاطرنشان کرد: در کنار نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در خراسان رضوی تالار منطقه پژوهشی استان با هدف به نمایش گذاشتن آثار تولید شده در استان و آثار تولید شده مرتبط با خراسان رضوی ایجاد خواهد شد.