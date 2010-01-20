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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

اشعری:

سالانه 150 هزار جلد کتاب با کتابخانه های بزرگ دنیا مبادله می شود

سالانه 150 هزار جلد کتاب با کتابخانه های بزرگ دنیا مبادله می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور با اشاره به مبادله سالانه 150 هزار جلد کتاب با کتابخانه های بزرگ دنیا گفت: اخیرا ثبت آثار ملی در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد "یونسکو" با جدیت پیگیری می شود تا بسیاری از ناشناخته های ایران را به دنیا معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر اشعری ظهر چهارشنبه در همایش نقش و جایگاه ناشران خراسان رضوی در کتابخانه ملی بر لزوم توجه بیشتر به نقش حوزه نشر در پیشرفت علمی کشور تاکید کرد و افزود: جامعه ای که تصمیم دارد با شتاب پیشرفت کند و فاصله خود را با علم و معرفت کم کند باید به حوزه نشر و کتاب بها دهد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور اظهار داشت: خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ها، مراجعه مردم به کتابخانه ها و استفاده از نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط مراکز پژوهشی کشور در مورد آثار مورد نیاز مردم را ملاک های خوبی برای مشخص کردن سمت و سوی فعالیت ناشران دانست.

اشعری بر لزوم معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن ایران و معارف اسلام به جهان تاکید کرد و افزود: ناشران و کتب ایرانی باید با حضور فعال در مجامع بین المللی و کتابخانه های بزرگ نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه همایش نقش جایگاه ناشران خراسان رضوی در کتابخانه ملی و توسعه همکاری های ناشران با بدنه دولت را نوعی مشارکت در راستای جایگاه علمی کشور در عرصه جهانی دانست و افزود: ایجاد نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در خراسان رضوی در تکمیل کتابخانه های موجود در استان گامی موثر در جهت توسعه این همکاری ها و پیشرفت حوزه نشر است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور خاطرنشان کرد: در کنار نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در خراسان رضوی تالار منطقه پژوهشی استان با هدف به نمایش گذاشتن آثار تولید شده در استان و آثار تولید شده مرتبط با خراسان رضوی ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1020884

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