سامانه مدیریت انرژی در صنعت پتروشیمی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چهارمین نشست کارگروه مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای متانولی صنعت پتروشیمی با حضور علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با حضور کارشناسان ۱۲ واحد متانول‌ساز در منطقه عسلویه برگزار شد.

علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست گزارشی از اقدام‌ها و برنامه‌های صنعت و شرکت‌های پتروشیمی ارائه داد و گفت: پتروشیمی زاگرس برای پیشرو بودن در طرح‌های بهینه سازی خارج از صنعت اقدام‌های مؤثری را اجرایی کرده است و باید اصلاح الگوی مصرف انرژی در تمامی بخش‌های صنعت با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تغییر فرهنگ مصرف نیازمند زمان و افزایش آگاهی عمومی است، ابراز امیدواری کرد در سال جاری خانواده‌های کارکنان صنعت پتروشیمی نیز حضور پررنگ‌تری در این پویش داشته باشند.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین ارتباط مستقیم موضوع‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن را یادآور شد و بر لزوم توجه به گواهی کربن در طرح‌های بهینه‌سازی تأکید کرد.

وی به استقرار کامل سیستم مدیریت انرژی و انجام ممیزی تفصیلی انرژی در هر سه سال یک‌بار را از الزام‌های اساسی دانست و خواستار تمرکز بر اجرای مؤثر پروژه‌های بهبود و حفظ دستاوردهای حاصل از آن‌ها شد.

ربانی ضمن اشاره به برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای استقرار سامانه مدیریت انرژی، از مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران انرژی و مدیران و کارکنان شرکت‌ها بابت توجه ویژه به طرح‌های بهینه‌سازی قدردانی کرد و بر اهمیت ارتقای آگاهی عمومی در حوزه انرژی تأکید داشت.

در بخش پایانی نشست، کارشناسان انرژی شرکت‌های تولیدکننده متانول، با ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های تخصصی، تجارب موفق خود را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی به اشتراک گذاشتند و درباره چالش‌ها و راهکارهای بهبود مصرف در واحدهای متانولی به بحث و تبادل نظر پرداختند.