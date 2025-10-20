به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیمراد، مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسبوکارها در برنامه هفتم پیشرفت» با اشاره به تغییرات گسترده در عرصه فناوری و ضرورت تحول دیجیتال در صنایع کشور اظهار کرد: ساختار نهادهای حاکمیتی باید بازتعریف شود تا بتوان ذهنیت دیجیتالمحور را نهادینه کرد.
وی با بیان اینکه تحول دیجیتال افزون بر فرصتها، چالشهایی نیز به همراه دارد، افزود: نخستین چالش، توزیع عادلانه دستاوردهای دیجیتالی در سطح جامعه است تا همه کشور و اقشار از آن بهرهمند شوند. دومین چالش، پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی این تحول است و سومین و شاید مهمترین چالش، حفظ محوریت انسان در عصر هوش مصنوعی است. اگر فناوری از کنترل انسان خارج شود، تبعات جبرانناپذیری دارد.
هوش مصنوعی باید مبنای توسعه دیجیتال در صنعت باشد
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فناوریهای پایهای انقلاب صنعتی چهارم تصریح کرد: فناوریهای کلیدی در این مسیر همچون هوش مصنوعی و فناوریهای کامپیوتری باید مبنای توسعه دیجیتال در صنعت پتروشیمی قرار گیرند.
علیمراد با بیان اینکه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۴ زیرساخت اصلی برای تحول دیجیتال تعریف شده است، گفت: تجهیزات دقیق اندازهگیری، سامانههای ارتباطی بین تجهیزات، پروتکلهای کنترلی و در نهایت تلفیق هوش مصنوعی برای بهینه کردن فرآیند از زیرساختهای لازم در صنعت پتروشیمی است. سه مورد نخست هماکنون در مجتمعهای پتروشیمی وجود دارند، اما مورد چهارم نیازمند توسعه و همکاری مشترک میان صنعت پتروشیمی و مراکز دانشبنیان است.
وی به اقدامهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تحقق این هدف اشاره و بیان کرد: همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پروژههای مهم است که در حال اجرا است، همچنین توسعه مدلهای زبانی، پروژه دستیار هوشمند سامانه فروش، استقرار سامانه هوشمند پروژهها و پروژه طرح قیمتگذاری محصولات پتروشیمی از دیگر طرحهای در دست اقدام است.
نقش مؤثر دستیار هوش مصنوعی در مدیریت منابع و زمان
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از چالشهای اساسی در اجرای پروژههای پتروشیمی را مدیریت مالی و زمانبندی دانست و اظهار کرد: برخی پروژهها بیش از ۱۰ سال طول میکشند تا به بهرهبرداری برسند. بخشی از این تأخیرها ناشی از تحریمهاست، اما بخشی نیز به ضعف در کنترل پروژه مربوط است. دستیار هوش مصنوعی میتواند در برنامهریزی منابع و زمانبندی دقیق پروژهها نقش مؤثری داشته باشد.
علیمراد تأکید کرد: هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حرکت بهسوی فناوری هوشمند با بهرهوری بالا، مدیریت شفاف زنجیره تولید و تصمیمگیریهای راهبردی مبتنی بر اطلاعات است تا از رهگذر آن بتوان به بهبود عملکرد اقتصادی و زیستمحیطی صنعت پتروشیمی و در نهایت اقتصاد ملی کشور کمک کرد.
