فرماندار شفت: حضور فعال مدیران کلید ارتقای مدیریت و خدمت‌ رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه برای گرامیداشت ۱۳ آبان بر حضور مستمر و فعال مدیران در جلسات تأکید کرد و گفت: عدم حضور مدیران و بی‌توجهی به اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان ادارات، موجب کاهش کیفیت مدیریت و آسیب به عملکرد کلی مجموعه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمندانه و پاسخگویی به موقع، افزود: مدیران باید تدبیر و درایت را سرلوحه کار خود قرار دهند و با جدیت به پیگیری مکاتبات اداری و مسائل حیاتی مانند حفاظت از امکانات، تجهیزات و خودروهای دولتی بپردازند.

مقیمی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی که شهرستان شفت در وضعیت قرمز قرار دارد، رعایت نکات ایمنی و خودمراقبتی بیش از پیش اهمیت دارد و هرگونه کوتاهی ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد.

فرماندار شفت همچنین با اشاره به برخی حوادث اجتماعی، تاکید کرد: همراهی و دقت در امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان به ویژه در موضوعات حساس مانند بزرگداشت ایام ملی باید با حساسیت و اهتمام ویژه انجام شود.

وی در پایان از تلاش‌های مدیران و کارکنان قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود با همکاری و مسئولیت‌پذیری بیشتر، خدمات‌رسانی به مردم ارتقا یابد.