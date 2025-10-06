به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی سومین جشنواره اربا دوشاب در دهستان نصیر محله و پنیر سیاهمزگی شهرستان شفت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۱۳ هزار شهید نیروی انتظامی و تبریک هفته فراجا به سبزپوشان این نیرو، اظهار کرد: ما از رویکرد اجتماعی، فرهنگی و رو به توسعه انتظامی قدردان هستیم.
مقیمی با اشاره به ظرفیتهای متعدد شهرستان شفت، بیان کرد: خوشبختانه شهرستان شفت از نظر اقلیم، مواهب الهی، غذاهای سنتی ارگانیک، محصولات کشاورزی ارگانیک و مناظر طبیعی، پتانسیلی دارد که در هیچ جای گیلان یافت نمیشود.
فرماندار شفت آببندانها، فرصتهای گردشگری و کشاورزی، تنوع غذایی و پخت غذاهای محلی، و همچنین جشنوارههایی مانند «اربا دوشاب» و «پنیر سیاهمزگی» را از جمله فرصتهای کلیدی شهرستان برشمرد و افزود: جشنوارهها، نمایشگاهها و بازارچهها در واقع نقطهی تلفیقی، ترکیبی و تکمیلی اقتصاد کشاورزی و گردشگری ما هستند.
وی مزایای برگزاری جشنوارهها را در شناساندن محصولات، معرفی شهرستان و برندسازی تولیدات به نام این شهرستان دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای برگزاری جشنوارهها، ارتقای اقتصاد منطقه، معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان و در نهایت توسعه و ارتقای شهرستان به سمت توسعهیافتگی است.
مقیمی جشنوارهها را آینهای تمامقد از یک موزه مردم شناسی زنده توصیف کرد و گفت: با برگزاری جشنوارهها، نمایشگاههای محلی یا بازارچههای محلی، انگار یک نمایشگاه موزهی مردمشناسی زنده را تجربه میکنیم.
فرماندار شفت، اهمیت برگزاری این جشنوارهها را در معرفی و افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص محصولات بومی و محلی و حمایت از تولیدکنندگان محلی دانست و تأکید کرد: برگزاری این رویدادها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، معرفی فرهنگ بومی و محلی و بحث گردشگری در روستا و شهرستان دارد که میبایست با تعامل و همکاری تمامی دستگاهها از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب بهره برد.
وی تصریح کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی محصولات محلی و تقویت روحیه همکاری در بین کشاورزان و اهالی منطقه است و همچنین میتواند به توسعه اقتصادی و گردشگری روستاها کمک شایانی کند.
گفتی است؛ اربا دوشاب میوه جنگلی و خودرو در فصل پاییز یافت میشود و روستاییان از آن نوعی شیره تهیه میکنند که علاوه بر ارزش غذایی، دارای ارزش دارویی نیز بوده و در قدیم برای درمان افراد استفاده میشد مصرف آن در فصل سرما به علت طبع گرم آن، مناسب است.
