به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی و پرسنل انتظامی شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات نیروهای خدوم انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی، خط مقدم دفاع از حریم امنیت شهروندان است و به عنوان تجلی‌گاه اقتدار نظام اسلامی، وظیفه‌ای فراتر از صرف اجرای قوانین بر عهده دارد؛ شما حافظان آرامش مردم هستید.

مقیمی افزود: رویکرد شهروند محور و اخلاق‌مدارانه نیروی انتظامی در گام دوم انقلاب، عامل اصلی کسب جایگاه والای این نهاد در میان مردم و ضامن امنیت پایدار شهرستان است.

وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در رویکرد پلیس پس از انقلاب، تصریح کرد: حرکت پلیس در مسیر گام دوم انقلاب، با تأکید بر رویکرد شهروندمداری و تعامل سازنده، بسیار مؤثر بوده است. این شیوه عمل نه تنها اعتماد عمومی را جلب کرده، بلکه اقتدار نظام را در نگاه مردم تقویت نموده است.

فرماندار شفت تأکید کرد: پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی در انجام وظایف، عنصری کلیدی است که پلیس شفت را در تحقق امنیت پایدار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه شهرستان یاری می‌کند.

مقیمی در پایان این نشست، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، از فرمانده انتظامی و تمامی همکاران ایشان به پاس جانفشانی‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه در حفظ نظم و امنیت شهرستان قدردانی نمود و با اهدای لوح تقدیر، به رسم یادبود، از زحمات آنان تجلیل کرد.