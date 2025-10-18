به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پیکان تهران و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان اراکی همراه بود.

امین جهان کهن (۳۸) برای آلومینیوم گلزنی کرد.

شاگردان سعید دقیقی که در ۴۵ دقیقه ابتدایی تسلط کامل بر توپ و میدان داشتند در دقیقه روی پرتاب بلند اوت دستی صاحب موقعیت گل شدند اما محمد خلیفه به خوبی آن را مهار کرد. خودروسازان در نیمه اول چندین موقعیت مسلم گلزنی دیگر هم داشتند اما با بدشانسی راه به دروازه آلومینیوم نبرد تا حریف روی اولین موقعیت خود در دقیقه ۳۸ با شوت سرکش امین جهان‌کهن از پشت محوطه جریمه بتواند دروازه پیکان را باز کند.

آلومینیوم در ادامه، جرأت حمله کردن بیشتر در نیمه نخست پیدا کرد تا در دقیقه ۴۴ بار دیگر روی ارسال مهدی پور و ضربه سر نوروی فرد تیر دروازه احمد گوهری در پیکان را به لرزه بیندازد اما دروازه پیکان برای دومین مرتبه باز نشد تا یک گل سهم آلومینیوم در نیمه نخست باشد.