از قعر تا عرش با روکش طلای آلومینیوم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم اراک با هدایت مجتبی حسینی در فصل جدید لیگ برتر یکی از شگفتی‌سازان رقابت‌ها بوده است. تیمی که فصل را با سه شکست متوالی آغاز کرد، حالا با یک چرخش بزرگ به یکی از مدعیان بالای جدول تبدیل شده است.

آلومینیوم پس از شروع ضعیف خود، در چهار دیدار اخیر موفق به کسب چهار پیروزی پیاپی شده تا با ۱۲ امتیاز در پایان هفته هفتم، جایگاه خود را در میان تیم‌های بالای جدول تثبیت کند.

نکته جالب درباره عملکرد این تیم، پیروزی‌های اقتصادی و کم‌گل آنهاست. شاگردان حسینی در سه بازی اخیر با نتیجه مشابه یک بر صفر به پیروزی رسیده‌اند و تنها در دیدار برابر استقلال خوزستان توانستند با نتیجه دو بر صفر برنده شوند.

تیمی منسجم، با ساختاری دفاعی و انضباط تاکتیکی بالا که حالا به یکی از فرمول‌های موفق لیگ برتر تبدیل شده و بار دیگر نام مجتبی حسینی را در میان مربیان موفق و نتیجه‌گرا مطرح کرده است.

حالا باید دید آیان این تیم در بازی بعدی خود مقابل مس رفسنجان هم می‌تواند به پیروزی برسد تا آماری خیره کننده را از خود باقی بگذارد و حسینی با همین دست فرمان بتواند بار دیگر خود و تیمش را شگفتی ساز لیگ برتر کند.