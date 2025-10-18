پوکر آلومینیوم مقابل پیکان برای امتیاز ۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پیکان تهران و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان اراکی همراه بود. امین جهان کهن (۳۸) برای آلومینیوم گلزنی کرد.

شاگردان سعید دقیقی که در ۴۵ دقیقه ابتدایی تسلط کامل بر توپ و میدان داشتند در دقیقه ۳ روی پرتاب بلند اوت دستی صاحب موقعیت گل شدند اما محمد خلیفه به خوبی آن را مهار کرد. خودروسازان در نیمه اول چندین موقعیت مسلم گلزنی دیگر هم داشتند اما با بدشانسی راه به دروازه آلومینیوم نبرد تا حریف روی اولین موقعیت خود در دقیقه ۳۸ با شوت سرکش امین جهان‌کهن از پشت محوطه جریمه بتواند دروازه پیکان را باز کند.

آلومینیوم در ادامه، جرأت حمله کردن بیشتری در نیمه نخست پیدا کرد تا در دقیقه ۴۴ بار دیگر روی ارسال مهدی پور و ضربه سر نوروی فرد تیر دروازه احمد گوهری در پیکان را به لرزه بیندازد اما دروازه پیکان برای دومین مرتبه باز نشد تا یک گل سهم آلومینیوم در نیمه نخست باشد.

آلومینیوم در نیمه دوم سعی کرد با استفاده از ضد حمله، مانع از گسترش حملات پیکان برای جبران گل خورده شود. با این حال پیکان با تغییر در ترکیب خود توانست ترکیبش را هجومی کند تا در ۲۰ دقیقه پایانی، توپ و میدان را تمام و کمال در اختیار داشته باشد. آنها با استفاده از همین روش توانستند توسط فرید امیری صاحب موقعیت گل شوند اما ضربه سر این بازیکن را محمد خلیفه در دقیقه ۸۴ به خوبی مهار کرد تا خودروسازان تن به شکست خانگی دهند.

پیکان با این شکست، ۷ امتیازی ماند تا در رده یازدهم جا خوش کند. آلومینیوم نیز چهارمین پیروزی خود را جشن گرفت تا با ۱۲ امتیاز به رده دوم صعود کند.