به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر که با حضور محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: اگر امروز در امنیت کامل در این کشور زندگی میکنیم، مرهون خون پاک شهدای جنگ تحمیلی، شهدای خدمت و شهدای حوادث اخیر است.
وی با دعا برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر معظم انقلاب و آرزوی توفیق برای خدمتگزاران مردم افزود: در این مراسم جمعی از مدیران پرتلاش استان کرمانشاه از جمله استاندار محترم، نیروهای مسلح، نمایندگان و سایر مدیران اجرایی حضور دارند که همگی با همدلی و وفاق زمینه اجرای این پروژه مهم را فراهم کردهاند.
رفیعزاده اظهار کرد: به عنوان فردی که از دل روستا برخاستهام، به خوبی درک میکنم که اجرای چنین پروژههایی تا چه اندازه میتواند در توسعه، آسایش و رضایتمندی مردم مناطق روستایی اثرگذار باشد. امروز واقعاً خوشحالم که شاهد به ثمر رسیدن این طرح ارزشمند هستم که شادمانی را برای مردم ۵۵ روستای این منطقه به ارمغان آورده است.
وی ضمن قدردانی از همه کسانی که از آغاز تا بهرهبرداری در این طرح مشارکت داشتهاند، تصریح کرد: این پروژه نتیجه وفاق و همدلی میان مدیران اجرایی، مسئولان نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و نشان میدهد هرجا همدلی و همراهی باشد، توفیقات بزرگ حاصل میشود.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: رئیسجمهور محترم یکی از سه اولویت اصلی خود را توجه ویژه به مناطق محروم و روستاها قرار دادهاند و در جلسات متعدد بر بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی مردم در این مناطق تأکید دارند. ایشان سلام گرم خود را به مردم شریف کرمانشاه و شهرستان روانسر ابلاغ کردهاند.
رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی دولت چهاردهم در زمینه توسعه مناطق محروم گفت: یکی از تصمیمات مهم در این دولت، ارتقا و تقویت حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم است. پیشتر این معاونت زیرمجموعه معاون اول رئیسجمهور بود اما در دولت چهاردهم بهصورت مستقیم زیر نظر رئیسجمهور و با مدیریت دکتر حسینزاده فعالیت میکند. این تغییر ساختار نشانه اهمیت و اولویت دولت در رسیدگی به مشکلات مناطق کمتر برخوردار است.
وی در پایان با قدردانی از همه مسئولان و مجریان این پروژه اظهار کرد: دست همه کسانی را که برای اجرای این طرح زحمت کشیدند میبوسم و برای آنان از خداوند متعال توفیق، شادکامی و عزت روزافزون مسئلت دارم. امیدوارم خداوند از عملکرد همه ما مسئولان و مدیران راضی باشد.
