به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر بعدازظهر شنبه با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد.

در این مراسم، خدیجه جشن‌پرور فرماندار روانسر ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: به فضل الهی و با همت دولت مردمی دکتر مسعود پزشکیان و همراهی مسئولان، امروز شاهد افتتاح پروژه عظیم آبرسانی به پنجاه و پنج روستای شهرستان روانسر هستیم؛ طرحی که بیش از ۹ هزار نفر از مردم عزیز روستایی را از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار می‌کند.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای ناب از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت تلاشگر در مسیر محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های روستایی است و تحقق یکی از وعده‌های دولت در خدمت به مردم مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

فرماندار روانسر با تقدیر از همکاری و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، گفت: در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه سردار عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف، در پیشبرد این پروژه بسیار برجسته و اثرگذار بوده است؛ چراکه ایشان و مجموعه تحت امرشان دوشادوش مردم و مسئولان، از تمام ظرفیت‌های خود برای رساندن آب پایدار به روستاها بهره گرفتند.

جشن‌پرور ادامه داد: بر خود لازم می‌دانم از همه عزیزانی که در تحقق این اقدام ملی نقش داشتند، تشکر کنم؛ از جمله آقای رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آقای منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، یوسفی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، سردار عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف، معاون محترم استاندار و آقای داوودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از نمونه‌های موفق هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی است، اظهار امیدواری کرد: با استمرار چنین خدماتی، شاهد روستاهای آباد، پرخیر و توسعه‌یافته در سطح کشور باشیم.