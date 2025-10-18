به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر بعد از ظهر شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی دیگر از مسئولان اجرایی، نظامی و محلی برگزار شد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، این طرح با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۸۵۷۰ نفر از روستاییان این منطقه اجرا شده است.
منبع تأمین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات محرومیتزدایی انسانی بوده و برای اجرای آن ۲۰۸ میلیارد تومان هزینه شده است.
در قالب این طرح، عملیات حفاری چهار حلقه چاه عمیق انجام شده و بیش از ۸۶ کیلومتر لولهگذاری برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب صورت گرفته است. همچنین ۹ باب مخزن با مجموع حجم ۷۳۰ مترمکعب احداث و تجهیز شده است.
علاوه بر این، هشت باب چاه و ایستگاه پمپاژ نیز نوسازی و برقرسانی شده تا امکان انتقال و ذخیره مطمئن آب در روستاهای هدف فراهم شود.
با اجرای این طرح، مشکل کمبود و ناپایداری آب در بخش قابل توجهی از روستاهای شهرستان روانسر برطرف شده و کیفیت زندگی مردم منطقه بهطور چشمگیری بهبود خواهد یافت.
