به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح شنبه در مراسم بیستمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه حضور یافت. این مراسم با حضور محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
رفیعزاده سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم آغاز کرد و تأکید کرد: این جشنواره یادآور اهمیت خدمتگزاری واقعی به مردم و ضرورت رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور است.» وی با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی استان کرمانشاه و ظرفیتهای اقتصادی و مرزی این منطقه، آن را دروازهای برای تجارت و زیارت و نقطهای مهم در توسعه ملی برشمرد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی است تا زحمات مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی استان در یک سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخصهای کمی و کیفی، خدمات قابل تحسین آنان به مردم و جامعه، مورد تقدیر قرار گیرد.
وی افزود: هدف اصلی این رویداد، ارتقای کیفیت خدمات، رضایتمندی مردم و تشویق مدیران و کارکنان پرتلاش است.
رفیعزاده با تشریح اقدامات دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور در اصلاح نظام اداری گفت: برنامه سال نظام اداری دولت چهاردهم، اصلاح ساختار و منطقیسازی اندازه دولت، جلوگیری از ایجاد دستگاههای موازی و تقویت بهرهوری، از اولویتهای اصلی است.
وی تأکید کرد: تمرکز بر نیازهای واقعی مردم، بهویژه در شهرستانها و بخشها، باید در اولویت مدیریت منابع انسانی و توزیع نیروهای اداری قرار گیرد.
وی درباره عدالت در پرداخت حقوق کارکنان افزود: یکی از چالشهای مهم نظام اداری، مستثنی بودن حدود ۴۵ درصد دستگاههای اجرایی از قانون مدیریت خدمات کشوری است که موجب بیعدالتی در پرداختها و نارضایتی کارکنان میشود. ما تلاش میکنیم پرداختها بر اساس عملکرد و رعایت عدالت انجام شود و حقوق کارکنان پرتلاش مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رفیعزاده همچنین به وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اشاره کرد و گفت: با وجود سالها خدمت، این نیروها نیازمند امنیت شغلی و ساماندهی هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور مسیر قانونی برای جذب نخبگان، تبدیل وضعیت و ارتقای نیروهای شایسته فراهم کرده است تا استعدادهای برتر کشور در نظام اداری به خدمت گرفته شوند.
وی به بحث هوشمندسازی و شفافیت دولت نیز پرداخت و گفت: اطلاعرسانی صحیح به مردم، کاهش مراجعات غیرضروری و بهبود فرآیند ارائه خدمات، از اولویتهای مهم سازمان است. این اقدامات موجب افزایش رضایتمندی مردم و در نهایت رضایت خداوند متعال خواهد شد.
رفیعزاده در پایان خطاب به مدیران و کارکنان استان کرمانشاه گفت: تلاشهای شما در ارائه خدمات به مردم باید مستند، شفاف و مبتنی بر شاخصهای عملکردی باشد. هر اقدامی که موجب ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم شود، هم خدمت به کشور و نظام است و هم رضایت الهی را به همراه دارد.
این مراسم با تجلیل از مدیران و کارکنان برتر دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه و با تأکید بر توسعه بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات به پایان رسید و بر نقش مؤثر جشنواره شهید رجایی در تقویت روحیه خدمتگزاری و افزایش کارآمدی نظام اداری کشور تأکید شد.
نظر شما