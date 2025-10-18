به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر، بعدازظهر شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد.
در این مراسم، رضا داوودی رئیس شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پروژه بزرگ، گفت: خداوند را شاکرم که امروز توانستیم بخشی از پروژههای آبرسانی روستایی را تقدیم مردم شریف شهرستان روانسر کنیم تا از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهرهمند شوند.
وی با خیرمقدم به معاون رئیسجمهور، مسئولان وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران، افزود: واقعیت این است که موفقیت هر سازمانی تنها محصول تلاشهای درونی نیست، بلکه بخش عمدهای از آن مرهون حمایتهای بیرونی است. به همین دلیل از همه دستگاههای همکار، بهویژه استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی استانداری، دستگاههای نظارتی، دیوان محاسبات و اداره کل اطلاعات استان که با همکاری و مشاوره مداوم، مشکلات پروژههای ما را رفع کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
داوودی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در اجرای طرحهای جهاد آبرسانی گفت: پروژههای بزرگ آبرسانی در منطقه غرب استان کرمانشاه با همکاری قرارگاه منطقهای نجف اشرف به فرماندهی سردار عظیمی در حال اجراست. این همکاری جهادی موجب پیشرفت قابل توجه در تأمین آب روستاها شده است و امروز نیز شاهد بهرهبرداری از پروژهای هستیم که ۵۵ روستا را تحت پوشش قرار داده است.
وی با اشاره به جزئیات پروژه اظهار کرد: این طرح شامل حفر چهار حلقه چاه، احداث نه باب مخزن ذخیره آب، هشت ایستگاه پمپاژ و اجرای بیش از ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع است. با اجرای این پروژه، بیش از ۹ هزار نفر از مردم روستایی از آب سالم و پایدار بهرهمند شدند و حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.
رئیس شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه با بیان اینکه استان در حوزه آبرسانی روستایی جزو استانهای پیشرو کشور است، گفت: در قالب قراردادهای اول و دوم با قرارگاه سازندگی، ساماندهی بیش از ۸۶۰ روستا در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۴۲۰ روستا ساماندهی شده است.
به ۲۶۵ روستا در دولت چهاردهم در کرمانشاه آبرسانی شده است
وی افزود: از ابتدای دولت تا امروز، بیش از ۲۶۵ روستای استان آبرسانی شدهاند و این یعنی هر ۳۶ ساعت یک روستا در کرمانشاه از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار شده است؛ آماری که نشاندهنده تلاش مستمر مجموعه مدیریت استان بهویژه استاندار کرمانشاه است.
داوودی ضمن تقدیر از استاندار کرمانشاه گفت: ایشان با رویکردی علمی و تجربهای با ارزش در همه جلسات تأکید دارند که اولویت اول استان آب است؛ دوم آب است و سوم هم آب. این نگاه راهبردی باعث شد در حوزه آب روستایی و شهری به موفقیتهای چشمگیری دست یابیم.
وی همچنین به طرحهای جانبی در حوزه بهرهوری آب اشاره کرد و گفت: همزمان با این پروژه، طرح ویژهای نیز در دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا میشود که برای نخستینبار توسط شرکت آب و فاضلاب کشور در دانشگاهی احداث شده است. این پروژه با هدف بهرهوری در مصرف آب، تصفیه پساب و استفاده مجدد از آب در فضای سبز دانشگاه طراحی شده است.
پیش بینی آبرسانی به همه روستاهای کرمانشاه تا پایان ۱۴۰۶
رئیس آبفا کرمانشاه در ادامه بیان کرد: ما در حال برنامهریزی هستیم تا تا پایان سال ۱۴۰۵ یا نیمه اول ۱۴۰۶، طبق استراتژی تعیینشده در حوزه جهاد آبرسانی، همه روستاهای فاقد آب، روستاهای دارای تنش آبی و شبکههای ناکارآمد را ساماندهی و نوسازی کنیم.
وی با اشاره به سیاستگذاری پنجگانه شرکت آبفا در اجرای پروژهها افزود: ما پروژههایی را در اولویت قرار دادیم که با کمترین هزینه، کمترین زمان، بیشترین جمعیت، بدون معارض و دارای منبع تأمین پایدار آب باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن، بیشترین مردم از خدمات بهرهمند شوند.
داوودی همچنین از پیگیریهای ویژه مهندس یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: تلاشهای ایشان در جذب اعتبارات محرومیتزدایی موجب تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی در منطقه اورامانات شد و امروز نتیجه این همکاری را در بهرهبرداری از این ۵۵ روستا مشاهده میکنیم.
وی در پایان ضمن تبریک به مردم عزیز منطقه گفت: امیدواریم با همت دولت مردمی و حمایت همهجانبه مسئولان، بتوانیم سایر روستاهای استان را نیز با سرعت و کیفیت مطلوب از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار کنیم تا گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداریم.
