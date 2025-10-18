به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، انتظار می‌رود جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اولین سفر خود به اراضی اشغالی فلسطین را از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری ترامپ به زودی انجام دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در منطقه نیز برای گفتگو در مورد مرحله آتی توافق توقف درگیری‌ها در غزه و موضوع اجساد اسیران صهیونیست نزد حماس، به منطقه سفر می‌کند.

مقامات آشنا با تیم ویتکاف در این خصوص گفتند که او از نزدیک بر پیشرفت این توافق نظارت داشته و همچنان مصمم است که تمام اجساد، از جمله اجساد چندین شهروند آمریکایی را بازگرداند.

رسانه صهیونیستی آی ۲۴ در این ارتباط گزارش داد: سفر معاون رئیس جمهور آمریکا و فرستاده ویژه ترامپ در منطقه دوشنبه هفته جاری انجام خواهد شد.

