الرشق: از حضور مقامات قطری و ترکیه در شرم الشیخ استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس گفت: ما از پیوستن نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، رئیس اطلاعات ترکیه در کنار رئیس اطلاعات مصر به دور جدید مذاکرات در شرم الشیخ استقبال می‌کنیم.

وی افزود: این اقدام، به مذاکرات جاری برای دستیابی به نتایج مثبت جهت توقف جنگ و تبادل اسرا، انگیزه‌ای قوی می‌بخشد.

الرشق تاکید کرد: این امر همچنین فضای مانور نتانیاهو را برای ادامه جنگ و به شکست کشاندن مذاکرات را محدود می کند.

این درحالی است که ساعتی قبل منابع خبری از جلسه ای در شرم الشیخ با حضور ویتکاف، کوشنر و درمر، روسای اطلاعات مصر و ترکیه و نیز نخست وزیر قطر خبر دادند.