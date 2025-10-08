  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

الرشق: از حضور مقامات قطری و ترکیه در شرم الشیخ استقبال می کنیم

حماس از حضور مقامات قطر و ترکیه در مذاکرات شرم‌الشیخ استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس گفت: ما از پیوستن نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، رئیس اطلاعات ترکیه در کنار رئیس اطلاعات مصر به دور جدید مذاکرات در شرم الشیخ استقبال می‌کنیم.

وی افزود: این اقدام، به مذاکرات جاری برای دستیابی به نتایج مثبت جهت توقف جنگ و تبادل اسرا، انگیزه‌ای قوی می‌بخشد.

الرشق تاکید کرد: این امر همچنین فضای مانور نتانیاهو را برای ادامه جنگ و به شکست کشاندن مذاکرات را محدود می کند.

این درحالی است که ساعتی قبل منابع خبری از جلسه ای در شرم الشیخ با حضور ویتکاف، کوشنر و درمر، روسای اطلاعات مصر و ترکیه و نیز نخست وزیر قطر خبر دادند.

