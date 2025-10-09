گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ پس از توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه الجزیره قطر، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بامداد پنجشنبه با انتشار بیانیهای، جزئیات گفتوگوی تلفنی وی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که نتانیاهو و ترامپ به تازگی گفتوگوی تلفنی انجام دادند و بابت این دستاورد تاریخی و امضای توافق نهایی برای آزادی اسرای صهیونیست به یکدیگر تبریک گفتند.
دفتر نتانیاهو افزود که وی از ترامپ بابت «تلاشها و رهبری»اش تشکر و قدردانی کرده است.
در بیانیه دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمده است: نتانیاهو و ترامپ در گفتوگوی خود، بر ادامه همکاری نزدیک توافق کردند.
در پایان این بیانیه اعلام شده است که نتانیاهو رسماً از ترامپ برای ایراد سخنرانی در کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) دعوت کرد.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در این باره گزارش داد: پیش بینی میشود که ترامپ یکشنبه هفته آینده وارد تلآویو شود و در کنست سخنرانی کند.
این رسانه صهیونیستی همچنین گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل تا ۲۴ ساعت آینده به سمت نقطهای که بر سر آن توافق شده است، عقبنشینی خواهد کرد.
رایزنی ترامپ با ویتکاف و کوشنر قبل از اعلام توافق آتشبس در غزه
یک مقام مسئول در کاخ سفید نیز اعلام کرد که ترامپ یک تماس تلفنی طولانی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه وی و جرد کوشنر دامادش برقرار کرد و پستش را که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر و در آن توافق را اعلام کرده، با آنها مرور و بازبینی کرده است.
در همین راستا، خبرنگار آکسیوس به نقل از ترامپ اعلام کرد که وی گفته است: قصد دارم در روزهای آینده به تلآویو سفر کنم و ممکن است در کنست سخنرانی کنم.
براساس گزارش آکسیوس، ترامپ مدعی شده است: تماسم با نتانیاهو فوقالعاده بود و او بسیار خوشحال است.
