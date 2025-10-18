خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزگاری که فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان تبدیل شده است، زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور نقشی حیاتی در جهت‌دهی به سلامت روانی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند.

فضای مجازی امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به زیست‌جهان تازه‌ای تبدیل شده که بر سبک زندگی، سلامت روان و روابط انسانی سایه انداخته است.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند استفاده آگاهانه از رسانه‌ها می‌تواند نه‌تنها از آسیب‌های روانی و اجتماعی پیشگیری کند، بلکه بستری برای رشد فردی، تاب‌آوری خانوادگی و انسجام اجتماعی فراهم آورد.

در این میان، ارتقای سواد رسانه‌ای زنان به‌عنوان «کلید تاب‌آوری جامعه» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ کلیدی که به باور مسئولان حوزه سلامت، مسیر آینده جامعه را در مواجهه با بحران‌ها تعیین خواهد کرد.

سخنان الهام نوری‌زاده، رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد، در هفته ملی سلامت بانوان، تبیین روشنی از همین نگرش نو به نقش زنان در عصر رسانه‌های دیجیتال است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست‌وچهارم تا سی‌ام مهرماه به‌عنوان هفته ملی سلامت بانوان ایران، که به اختصار «سبا» نامیده می‌شود، با هدف اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی گروه‌های مختلف جامعه نسبت به اولویت‌های سلامت زنان برگزار می‌شود.

وی افزود: زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور نقش مهمی در سلامت خانواده و جامعه دارند و توجه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان، نقشی تعیین‌کننده در پویایی جامعه دارد.

رویکرد سال ۱۴۰۴؛ نقش زنان در مدیریت بحران و تاب‌آوری اجتماعی

نوری‌زاده با اشاره به رویکرد امسال هفته سلامت بانوان گفت: در سال جاری، محور اصلی این هفته «نقش سلامت زنان در بحران‌ها و تاب‌آوری جامعه» تعیین شده است و بر همین اساس شعار امسال، «سلامت زنان، پشتوانه تاب‌آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، روزشمار این هفته از ۲۴ مهرماه آغاز شده و هر روز با موضوعی مرتبط با سلامت و نقش زنان در تاب‌آوری جامعه همراه است.

فضای مجازی؛ تهدیدها و فرصت‌ها برای سلامت زنان در بحران‌ها

رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد با اشاره به شعار روز جاری از هفته سلامت بانوان اظهار کرد: «تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی و رسانه‌ها بر سلامت زنان در بحران» شعار امروز این هفته است.

شرایط بحرانی، نقش رسانه و فضای مجازی دوچندان می‌شود، زیرا افراد در تلاش‌اند اطلاعات بیشتری کسب کنند

وی گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه، فضای مجازی و رسانه‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره افراد تبدیل شده‌اند. حتی در دورترین نقاط شهرستان‌ها و روستاها، کمتر فردی را می‌توان یافت که بی‌ارتباط با فضای مجازی باشد.

نوری‌زاده افزود: در شرایط بحرانی، نقش رسانه و فضای مجازی دوچندان می‌شود، زیرا افراد در تلاش‌اند اطلاعات بیشتری کسب کنند. این امر، در صورت استفاده درست، می‌تواند به آگاهی و آرامش جامعه کمک کند، اما در صورت انتشار اطلاعات نادرست، موجب تشویش اذهان و افزایش اضطراب، به‌ویژه در میان زنان و خانواده‌ها، خواهد شد.

افزایش سواد رسانه‌ای زنان؛ گامی در جهت تاب‌آوری اجتماعی

رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد خاطرنشان کرد: افزایش سواد رسانه‌ای زنان یکی از مؤثرترین راهکارها برای استفاده صحیح از فضای مجازی در زمان بحران است. زنان در خانواده نقش محوری در انتقال اطلاعات، آرام‌سازی محیط خانوادگی و مدیریت شرایط دشوار دارند و آموزش آنان می‌تواند به تاب‌آوری بیشتر جامعه کمک کند.

نوری‌زاده با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در این هفته گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اطلاع‌رسانی با محوریت سلامت زنان از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز بهداشت خرم‌آباد در هفته ملی سلامت بانوان است.

وی ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها منجر به افزایش آگاهی و ارتقای سلامت زنان در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی شود.

زنان؛ محور تاب‌آوری در خانواده و جامعه

رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد، با اشاره به نقش تعیین‌کننده زنان در خانواده و جامعه اظهار داشت: زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، محور اصلی خانواده و عامل پایداری اجتماعی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، تأثیرپذیری آنان از فضای مجازی و رسانه‌ها در زمان بحران‌ها، نقشی مستقیم در سلامت روانی و اجتماعی خانواده دارد.

ماهیت دوگانه فضای مجازی در سلامت روانی و اجتماعی

وی افزود: فضای مجازی ماهیتی دوگانه و پیچیده دارد؛ از یک سو، اگر استفاده نادرست از منابع نامطمئن صورت گیرد، می‌تواند موجب تشدید آسیب‌پذیری، افزایش اضطراب، ترویج الگوهای نامناسب، استرس و حتی گسترش خشونت شود. اما از سوی دیگر، همین فضا در صورت استفاده هدفمند و هوشمندانه می‌تواند بستری مناسب برای آموزش، دسترسی به اطلاعات درست، تبادل تجربیات و حتی ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای زنان باشد.

اهمیت سواد رسانه‌ای برای زنان در مدیریت بحران‌ها

نوری‌زاده ادامه داد: افزایش سواد رسانه‌ای زنان می‌تواند به‌عنوان یکی از کلیدهای مهم ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جامعه مطرح شود. زمانی که زنان در زمینه تشخیص منابع معتبر، تحلیل اطلاعات و استفاده درست از رسانه‌ها توانمند شوند، این آگاهی به کل خانواده و در نهایت به جامعه منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: آموزش سواد رسانه‌ای نه‌تنها از گسترش شایعات و اضطراب در زمان بحران جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز حمایت اجتماعی، مدیریت مؤثر بحران و افزایش تاب‌آوری فردی و خانوادگی شود.

زنان، محور آموزش و انتقال آگاهی در خانواده

رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد تأکید کرد: زنان کلید اصلی هر خانواده هستند و هر آموزشی که آنان را دربرگیرد، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح جامعه اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: تجربه نشان داده است که آموزش‌های صحیح در حوزه سلامت جسم و روان زنان، تأثیر چشمگیری در بهبود رفتارهای سلامت‌محور در میان اعضای خانواده دارد. بنابراین، توجه ویژه به زنان در حوزه آموزش رسانه‌ای و سلامت، سرمایه‌گذاری مؤثری برای ارتقای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

فضای مجازی، بستری برای رشد، آموزش و ارتقای سلامت اجتماعی

رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد با اشاره به نقش چندوجهی فضای مجازی در زندگی امروز گفت: اگر استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هدفمند و آگاهانه صورت گیرد، می‌تواند تأثیرات مثبت فراوانی در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد؛ از جمله ارتقای سلامت جسمانی و روانی، تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل در فرآیند آموزش و تربیت.

لزوم بهره‌گیری از منابع علمی و معتبر در فضای مجازی

وی با تأکید بر ضرورت آموزش صحیح در فضای مجازی افزود: انتظار می‌رود رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های رسمی و اثرگذاری مانند خبرگزاری مهر، در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند و آموزش‌ها و پیام‌های سلامت را از مسیرهای علمی و معتبر در اختیار مردم قرار دهند.

نوری‌زاده تصریح کرد: ضروری است مردم آموزش‌های خود را از منابع مطمئن و کارشناسان متخصص دریافت کنند، چرا که هر نوع تبلیغ یا محتوای غیرمستند می‌تواند به‌ویژه در زمان بحران، سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند.

هشدار نسبت به باورپذیری محتوای نادرست در فضای مجازی

وی با اشاره به پیامدهای منفی انتشار اطلاعات غیرواقعی در فضای مجازی گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه، باور سریع و بدون بررسی صحت مطالب منتشرشده است. این مسئله به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌تواند اضطراب عمومی، بی‌اعتمادی و آسیب‌های روانی گسترده‌ای را در پی داشته باشد.

نوری‌زاده تأکید کرد: آموزش تفکر نقاد و تقویت سواد رسانه‌ای، بهترین راه پیشگیری از آسیب‌های ناشی از این پدیده است و باید از سنین پایین در خانواده و مدارس مورد توجه قرار گیرد.

رسانه‌ها، بازوی مؤثر در ترویج فرهنگ سلامت

رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند بازوی توانمندی برای ترویج فرهنگ سلامت در جامعه باشند. اگر رسانه‌ها در مسیر آگاهی‌بخشی درست و علمی گام بردارند، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه، به‌ویژه زنان ایفا کنند.