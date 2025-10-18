به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته تدوین نقشه راه سازمانهای مردمنهاد حوزه سلامت، روز شنبه به همت امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با حضور سرپرست دانشگاه، معاونین، مدیران سازمانهای مردمنهاد، خیرین سلامت و اعضای هیئت علمی برگزار شد.
تاکید بر تعامل چندجانبه و تدوین نقشه راه همکاری NGOها با علوم پزشکی لرستان
در این نشست که با هدف تبیین برنامهها و ترسیم نقشه راه همکاری سازمانهای مردمنهاد حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، شرکتکنندگان بر لزوم تقویت تعاملات بینبخشی و مشارکت مؤثر خیرین سلامت در پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی استان تأکید کردند.
حاضران در جلسه، بر تدوین نقشه راه مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی، خیرین و سازمانهای مردمنهاد تأکید کرده و بر ضرورت همافزایی در اجرای طرحها و فعالیتهای سلامتمحور تأکید داشتند.
نظام ارجاع؛ نسخه شفابخش حوزه سلامت استان
در ادامه این نشست، جلالالدین امیری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به اهمیت نظام ارجاع در بهبود خدمات سلامت، گفت: اقدامات خوبی در راستای نظام ارجاع برداشته شده و به نظر بنده این سیستم، نسخه شفابخش حوزه سلامت استان است.
وی با قدردانی از تلاش خیرین سلامت افزود: خیرین با ازخودگذشتگی و نیت خالصانه خود میتوانند بازوی توانمند دانشگاه در حوزه سلامت باشند. تلاش ما این است که دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جایگاهی متناسب با شأن علمی و اجرایی خود قرار گیرد و تمامی امور بر اساس چارچوبهای قانونی پیش برود.
جذب نیروی انسانی متخصص و اجرای پروژههای هدفمند عمرانی
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقویت نیروی انسانی دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: استخدام نیروهای فنی و تخصصی از طریق آزمونهای قانونی از اولویتهای دانشگاه است و این روند در استخدامهای جدید نیز ادامه خواهد داشت.
وی درباره پروژههای عمرانی دانشگاه گفت: رویکرد ما در اجرای پروژهها، انجام کارهایی است که منتج به نتیجه شود و از صرف هزینههای اضافی جلوگیری گردد. تمامی ساختوسازها و جذب نیرو باید بر اساس چارت سازمانی مصوب و نیاز واقعی مجموعه انجام شود.
نقش اثرگذار NGOها و خیرین در ارائه خدمات سلامت
در ادامه نشست، معاون توسعه مدیریت و منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با تأکید بر اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در بهبود خدمات سلامت، بیان کرد: NGOها میتوانند در چارچوب قوانین وزارت بهداشت، فعالیتهای گسترده و مؤثری در حوزه سلامت انجام دهند و با تکیه بر تجربه اعضای خود، خدماتی باکیفیت ارائه کنند.
عادلی افزود: خیرین سلامت سرمایههای ارزشمند دانشگاه هستند و با فعالیتهای انساندوستانه خود نقش مهمی در نجات جان بیماران دارند. دانشگاه نیز با همت و تلاش خود، در کنار خیرین و NGOها، به دنبال ارائه خدمات بهتر به مردم است.
حمایت از بیماران خاص و بهرهگیری از ظرفیت خیرین سلامت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به هزینههای بالای درمان بیماران خاص از جمله دیالیزیها، گفت: با وجود محدودیت منابع، معاونت درمان دانشگاه از تمام ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران بهره برده است.
سیف افزود: کمکهای خیرین سلامت و فعالیت NGOها در حمایت از بیماران دیالیزی، کلیوی و سایر بیماران خاص، نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات درمانی این قشر دارد.
تداوم خدمات بهداشتی و واکسیناسیون بیماران خاص
در بخش دیگری از این نشست، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز گزارشی از روند ارائه خدمات بهداشتی در مراکز درمانی و واکسیناسیون بیماران خاص ارائه داد و اظهار داشت که سلامت مردم همواره در اولویت برنامههای دانشگاه قرار دارد.
در پایان جلسه، جمعی از خیرین سلامت و فعالان سازمانهای مردمنهاد، ضمن بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود، بر لزوم استمرار جلسات هماندیشی و تقویت همکاریهای چندجانبه میان دانشگاه و نهادهای مردمی تأکید کردند.
